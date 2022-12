La società Trenord ha recentemente aperto le candidature per tutti coloro che sono interessati a partecipare a dei percorsi formativi gratuiti per apprendere le conoscenze indispensabile per ricevere l'abilitazione a ricoprire il ruolo di Capotreno.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate telematicamente attraverso il form messo a disposizione sul sito della società, nel rispetto delle modalità che saranno successivamente illustrate.

Trenord organizza percorsi formativi per chi vuole diventare Capotreno

Come accennato, la società Trenord sta selezionando candidati interessati a partecipare a percorsi di formazione gratuiti rivolti a tutti coloro che vogliano acquisire le competenze necessarie per poter ottenere l'abilitazione come Capotreno.

Il Capotreno è, appunto, colui che ricopre un ruolo di grande responsabilità a bordo dei treni, svolgendo sia mansioni legate alla sicurezza, sia attività di natura commerciale e di orientamento al cliente.

I percorsi di formazione in oggetto dovrebbero essere avviati nel prossimo mese di gennaio e saranno articolati nelle seguenti fasi:

corso di formazione con esami teorici e pratici, della durata orientativa di sei mesi;

tirocinio di affiancamento e rilascio dell'abilitazione di Accompagnamento del Treno.

Il corso prevederà dei momenti di verifica, il cui superamento sarà indispensabile per poter proseguire la formazione. Nell'annuncio pubblicato sul sito di Trenord, che i candidati sono invitati caldamente a consultare, è specificato che il corso avrà una valenza esclusivamente formativa, in quanto non sono previste attività lavorative e quindi non è un'offerta di lavoro.

Requisiti per candidarsi

Possono inviare la propria candidatura tutti coloro che risultino in possesso di determinati requisiti:

diploma di scuola superiore o titolo di laurea;

maggiore età;

ottima conoscenza dell'italiano e buona conoscenza dell'inglese;

disponibilità a spostarsi all'interno della Lombardia e nelle regioni circostanti;

flessibilità oraria;

patente B;

essere automunito;

possedere i requisiti fisici previsti dalla legge.

Modalità di candidatura

Le domande dovranno essere inviate online attraverso il form presente sul sito della società, nella sezione "lavora con noi".

I candidati interessati non dovranno far altro che cliccare sull'annuncio di proprio interesse e procedere con l'inserimento dei propri dati.

L'annuncio relativo alla ricerca di aspiranti capitreno non presenta una data di scadenza e il form per le domande risulta, ad oggi, regolarmente attivo.