Ferrero anche in questo mese di dicembre ha pubblicato vari annunci di lavoro dedicati a diplomati e laureati. Le mansioni da ricoprire sono varie e la ricerca è aperta ad entrambi i sessi. Le sedi di lavoro sono in alcune città italiane come Alba e Pozzuolo Matersana. Il curriculum può esser inoltrato senza limiti di tempo.

Come inviare la candidature e le selezione online

L'inoltro della candidatura avviene telematicamente, attraverso la registrazione sul sito. Alla sezione 'lavora con noi' della Home bisogna prima cliccare sull'annuncio di proprio interesse e poi, attraverso il tasto 'candidati' in basso alla pagina web, inserire i propri dati personali e il curriculum.

La selezione consta di vari step: c'è prima la selezione dei curriculum ritenuti più idonei e poi la chiamata da parte dell'azienda per effettuare un colloquio conoscitivo di valutazione.

Ferrero cerca laureati come legali, impiegati e responsabili

Nell'elenco delle posizioni aperte dedicate ai laureati ci sono: stagisti presso l'Ufficio Legale che si occuperanno di supportare l'Ufficio Legale nella redazione, negoziazione e revisione di contratti e altri documenti legali. Le risorse condurranno ricerche e analisi legali per aggiornare l'Ufficio Legale sulla giurisprudenza. Il profilo richiesto è uno studente di un Master in Giurisprudenza. La sede di lavoro è Alba. Ancora l'azienda assume leader operativi di turno che dovranno coordinare il team di linea nelle attività operative e garantire la presenza dei fattori produttivi sul turno.

Assicurano l'ottimizzazione dei fattori di produzione (materiale, metodo, manodopera e macchinari) fornendo tutte le informazioni necessarie al Direttore di Produzione per quanto riguarda l'utilizzo e la gestione durante i turni. Sono responsabili all'interno del proprio turno di tutte le fasi produttive dell'area di competenza.

Applicano tutti i criteri definiti per la gestione delle risorse sulle linee. Supportano il Direttore di Produzione nella stesura del “piano di merito” dei lavoratori. Per tale posizione occorre aver conseguito una Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Chimica. La sede di lavoro è Pozzuolo Matersana.

Ancora si reclutano Responsabili dell'Unità Produttiva Manutentiva che coordinano i turni delle squadre della linea di manutenzione, supportano gli interventi, collaborano alla realizzazione di nuovi progetti. Definiscono, organizzano e gestiscono la realizzazione di programmi di revisioni periodiche, interventi ordinari, straordinari. Si richiede una Laurea Magistrale in Ingegneria meccanica, elettronica o meccatronica. Costituiscono titolo preferenziale almeno due anni di esperienza lavorativa in ambito produttivo. La sede di lavoro è Alba. Ancora si seleziona un Responsabile team di manutenzione di un team di tecnici elettrici ed elettronici. La posizione riporta al Responsabile della Manutenzione che dovrà supervisionare e gestire il team di manutenzione turni e garantire una continuità produttiva e delle performance dei macchinari.

Si occupa della gestione delle manutenzioni correttive e differite, con assegnazione prioritaria. Supervisiona e controlla il rispetto delle norme di sicurezza e del rispetto degli standard di qualità. Si richiede una Laurea Magistrale in Ingegneria industriale (meccatronica/elettrica/elettronica) e 3 anni in ruoli tecnici. La sede di lavoro è Pozzuolo Martesana (MI).

Selezioni per diplomati: dettagli

Si ricercano anche diplomati come Operatori macchine utensili che dovranno seguire le lavorazioni di tornitura e fresatura su macchine tradizionali CNC. Devono avere buone capacità organizzative per ottimizzare tempi e costi di lavorazione. Occorre aver conseguito un Diploma di Maturità o qualifica professionale in ambito meccanico/meccatronico e deve avere una conoscenza di base del linguaggio ISO.

La sede di lavoro è Alba. Si cercano anche dei Tecnici Manutentori Meccanici ed Elettronici per eseguire attività di manutenzione preventiva e opera sui guasti degli impianti di produzione dello Stabilimento. Il campo di lavoro spazia dalla preparazione al confezionamento e le tipologie di intervento più frequenti vanno da pompe, celle automatiche, pompe per cioccolato, a magazzini automatici, isole robotizzate e macchine confezionatrici complesse. Occorre aver conseguito Diploma di Maturità o Qualifica professionale in ambito meccanico / meccatronico o elettronico. La sede di lavoro è Alba. Bisogna esser disponibili a lavorare sui 3 turni e nei week end. Ancora si assume un Addetto Utilities che avrà la responsabilità relativa alla corretta esecuzione delle attività assegnate e compilazione dell’apposita modulistica.

Caratterizzano il ruolo autonomia pratica e operativa. Occorre aver conseguito di Diploma di Maturità in ambito termotecnico e bisogna esser disponibili a lavoro sui tre turni ed eventualmente a ciclo continuo. La sede di lavoro è Pozzuolo Martesana. Infine si reclutano anche Operai di stabilimento ad Alba. Sono richieste disponibilità a lavorare su tre turni e nei fine settimana. Non bisogna avere particolari requisiti di natura professionale e tecnica.