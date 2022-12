Ferrovie dello Stato Italiane ha pubblicato delle offerte di lavoro per la selezione di nuovi capitreno e customers advisor da impiegare presso le sedi delle regioni Toscana e Veneto.

Le domande, come di consueto avviene per le candidature presso Ferrovie dello Stato, dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'applicativo online reperibile sul sito della società nell'area relativa alle posizioni aperte entro il prossimo 12 dicembre.

Selezioni in corso per capitreno e customer advisor

La selezione in oggetto riguarda il profilo di capotreno e customer advisor: si tratta di due figure distinte, ma che rappresentano entrambi dei punti di riferimento per i viaggiatori, a bordo dei treni e all'interno delle stazioni.

Nello specifico, il capotreno è colui che monitora il trasporto dei viaggiatori, assicurando che sia loro offerto il miglior servizio possibile. Coloro che ricopriranno il ruolo di capotreno dovranno orientare viaggiatori, indirizzarli e fornire loro le informazioni richieste, provvedendo anche alla validazione dei vari titoli di viaggio.

Parallelamente, invece, il customer advisor è colui che accoglie i passeggeri all'interno delle stazioni, promuovendo e vendendo i servizi offerti da Ferrovie dello Stato Italiane.

Requisiti per partecipare alla selezione

Per potersi candidare ai ruoli in oggetto, non sono necessari ricercati requisiti di natura tecnica o professionale, ma è sufficiente il diploma di scuola superiore conseguito in uno degli indirizzi indicati nell'annuncio pubblicato sul sito di Ferrovie.

Relativamente al diploma, non è richiesto un punteggio minimo, sebbene nell'annuncio di lavoro sia specificato che il voto potrà essere fatto valere come elemento preferenziale in fase di valutazione delle candidature.

Tra gli altri requisiti richiesti, si segnalano:

età massima di 29 anni;

conoscenza della lingua inglese di livello B2;

residenza nella regione interessata dalle selezioni, ovvero Toscana e Veneto.

Caratteristiche contrattuali e modalità di candidatura

Coloro che saranno selezionati, verranno introdotti in azienda con un contratto di apprendistato professionalizzante, avendo così modo per intraprendere il percorso i formazione necessario per diventare capotreno o customer advisor.

Come già anticipato, le domande dovranno essere presentate online, rispondendo all'annuncio inerente ai profili in oggetto: per farlo, ciascuno dovrà recarsi nella sezione "trova il tuo lavoro" e procedere con l'inserimento dei propri dati.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il prossimo 12 dicembre.