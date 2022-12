Italo sta selezionando impiegati laureati da immettere come risorse funzionali negli uffici della sede di Roma: i candidati che supereranno le selezioni agiranno in qualità di impiegato fiscale, controller, addetto privacy, esperto delle norme di settore, stagista addetto al budget e addetto alla contabilità e bilancio (in quest'ultimo caso si tratta di una sostituzione per maternità). Ciascuno riceverà uno stipendio basato sulle competenze acquisite in precedenza e sugli anni di militanza nel settore di riferimento.

Le candidature sono visibili online, non sono al momento previste scadenze per potersi candidare.

Italo ha bisogno di un impiegato fiscale

La figura dell'impiegato fiscale selezionato da Italo avrà il compito di stabilire l'ammontare dei tributi da pagare, fornire la consulenza fiscale necessaria alle altre funzioni aziendali e conservare e archiviare i documenti societari.

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti impiegati dovranno essere laureati in economica e vantare almeno 2 anni di esperienza in società che si occupino di consulenza: completano il profilo una buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese.

Selezione di personale per il ruolo di controller

Riguardo alla selezione per il ruolo di controller, il candidato scelto collaborerà alla stesura del piano aziendale e del bilancio consuntivo analizzando gli scostamenti rispetto ai costi programmati e verificando la correttezza delle scritture contabili analitiche.

Fra i requisiti richiesti dall'azienda rientrano il possesso di una laurea in economia, statistica o ingegneria gestionale e di 4 anni di esperienza nella funzione pianificazione e controllo. Si richiedono inoltre la conoscenza del pacchetto Office, di Sap e della lingua inglese.

Italo assume un addetto privacy

L'addetto privacy assunto da Italo informerà le controparti dei contratti su come verranno trattati i dati privati e nominerà i soggetti incaricati del trattamento.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro bisogna possedere una laurea in giurisprudenza, economia o ingegneria gestionale, vantare una buona conoscenza dell'inglese e conoscere ovviamente la materia giuridica legata alla protezione dei dati personali.

La ricerca di un esperto delle norme di settore

L'esperto delle norme di settore lavorerà nella società ferroviaria per studiare la normativa di riferimento e utilizzarla nelle controversie giudiziarie che coinvolgono l'azienda.

Potranno inviare la domanda di lavoro coloro che hanno una laurea in giurisprudenza, 1 anno di esperienza nel campo e una buona conoscenza dell'inglese.

Italo avvierà uno stage per un addetto al budget e alla logistica

Italo avvierà inoltre uno stage per un addetto al budget e alla logistica. In particolare lo stagista si occuperà degli ordini di acquisto e in generale del ciclo logistico. In più, andrà ad analizzare i risultati economici ottenuti dalla società rispetto a quanto preventivato.

Tra i requisiti per partecipare al percorso formativo figurano: la conoscenza dei principi contabili, della disciplina della logistica e della lingua inglese. Come titolo di studio richiesto figura la laurea in economia o ingegneria gestionale.

Addetto alla contabilità e bilancio

Il contabile ricercato dall'azienda registrerà le voci contabili relative ai costi del lavoro, delle immobilizzazioni e dei contenziosi bancari. Per finire, egli contribuirà a redigere le scritture di assestamento e i bilanci.

Il ruolo in questione richiede laureati in materie economiche, con 2 anni di esperienza nel campo e la conoscenza dei principi contabili nazionali, internazionali oltre che ovviamente della lingua inglese.

Trattandosi di una sostituzione per maternità, il contatto di lavoro è a tempo determinato con inquadramento fino al termine del periodo previsto dalle norme vigenti.

Come candidarsi online alle offerte di lavoro di Italo

Per candidarsi online alle offerte di lavoro di cui sopra bisogna digitare 'Italo lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link che collega alla piattaforma aziendale delle carriere.

Al suo interno, un click sulla dicitura 'Selezioni personale di Staff' porterà all'elenco delle posizioni descritte: ognuna di esse contiene una funzionalità che consente di inviare il curriculum online.