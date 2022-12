Assunzioni in arrivo in Poste Italiane per portalettere e per addetti allo sportello. La società sta selezionando postini per tutto il territorio nazionale e figure di front-end (sportellisti) per l'Alto Adige. Per queste selezioni non è richiesto di aver maturato esperienza.

Le scadenze per presentare la propria domanda sono fissate rispettivamente il 31 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023.

Poste Italiane: offerte di lavoro per addetti allo sportello in Alto Adige, mansioni e requisiti

Poste Italiane sta selezionando personale da impiegare come figure di front-end (addetti allo sportello).

Gli aspiranti devono essere in possesso di un diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado e di un patentino di bilinguismo (italiano e tedesco). La proposta di lavoro, infatti, è aperta per le sole sedi di Poste Italiane nella provincia di Bolzano.

Gli sportellisti si occupano delle attività di vendita dei servizi della società e prestano assistenza alla clientela. Per candidarsi come addetto sportello è necessario recarsi sul sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione dedicata alle carriere. A questo punto su "Lavora con noi" si avrà la possibilità di scegliere la posizione a cui si è interessati e cliccare su "Invia candidatura ora". La scadenza per presentare domanda è fissata al 31 dicembre 2022.

Lavoro Poste Italiane: selezioni aperte per portalettere a tempo determinato su tutto il territorio nazionale

La stessa società sta selezionando anche dei portalettere a tempo determinato da impiegare in tutta Italia. I postini sono le figure che si occupano di recapitare fisicamente la posta e/o i pacchi nei domicili indicati dalla clientela.

Per espletare tale lavoro, dunque, è necessario guidare il mezzo fornito dall'azienda per le consegne.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro le risorse devono essere in possesso di una patente in corso di validità e un diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado. Le selezioni, difatti, prevedono una prima fase di tipo logico-attitudinale e una seconda fase incentrata sulla guida del motomezzo aziendale.

Per inviare la domanda di partecipazione a questa selezione bisogna recarsi sul sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione dedicata al lavoro. A questo punto sarà necessario cliccare sulla posizione "Portalettere" e poi su "Invia candidatura ora".

Le istanze devono essere inoltrate in modalità telematica entro il 2 gennaio. La sede di lavoro sarà assegnata tra quelle disponibili su tutto il territorio nazionale in base alle necessità della società e alle preferenze espresse dal candidato.