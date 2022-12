Enel ha pubblicato nuove Offerte di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, nel suo portale web delle carriere risultano aperte le seguenti posizioni: risk specialist, business developer, customer care specialist e ingegnere informatico. Per potersi candidare online è necessario avere la laurea indicata in ciascun annuncio ed è possibile inviare il curriculum entro diverse date di gennaio.

Enel: posto di lavoro a tempo indeterminato per un risk specialist

Enel ha aperto la selezione per un posto a tempo indeterminato come risk specialist. Tale figura professionale analizzerà in modo quantitativo e qualitativo le attività di cui si occupa l'azienda per evidenziare i fattori di rischio economico e finanziario e le possibilità di intraprendere nuovi affari.

A proposito dei requisiti richiesti al candidato, egli dovrà avere una laurea economica o scientifica, conoscenze in materia di mercati finanziari, in particolare energetici, la capacità di usare Office o gestionali come Python e conoscenza dell'inglese.

Per quanto riguarda l'inquadramento, lo specialista lavorerà full-time presso la sede di Roma e avrà la possibilità di svolgere il ruolo da remoto. L'annuncio di questa posizione scade il 13 gennaio.

Contratto a tempo indeterminato per un business developer

Il business developer lavorerà a tempo indeterminato a dei progetti nel campo idroelettrico, termoelettrico e geotermico. In particolare, supporterà i tecnici proponendo soluzioni innovative da applicare alle attività esistenti e analizzando la fattibilità dei nuovi progetti.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro bisogna avere una laurea in ingegneria o economia, conoscenza del mercato elettrico e dell'inglese.

Il contratto di lavoro relativo a questa posizione prevede Roma come sede principale ma non si esclude la possibilità di lavorare in altre sedi. A livello operativo, gran parte del ruolo potrà svolgersi a tempo pieno da remoto.

L'annuncio scade il 16 gennaio.

Enel: tra le recenti offerte di lavoro compare la posizione del customer care specialist

Tra le recenti offerte di lavoro di Enel compare anche quella relativa alla ricerca del customer care specialist. L'impiegato scelto per questa posizione cercherà di raggiungere la massima soddisfazione del cliente ottimizzando anche i costi. Egli inoltre fisserà gli obiettivi di customer care, monitorerà il loro raggiungimento e valuterà le operazioni messe in atto.

L'incarico richiede la selezione di laureati in ingegneria o economia, con almeno 2 anni di esperienza nel campo, conoscenza di Powerpoint, Excel e dell'inglese.

Si lavorerà a tempo pieno e indeterminato presso le sedi aziendali sparse in Italia. Anche in questo caso sarà possibile lavorare da remoto.

Si potrà inviare il curriculum fino al 20 gennaio.

Assunzione a tempo indeterminato di un ingegnere informatico

La nota società elettrica assumerà un ingegnere informatico a tempo indeterminato. Il candidato ideale dovrà avere una laurea in materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche o matematiche, conoscenza di linguaggi di programmazione come JavaScript, Python, C++ e dell'inglese.

Il nuovo assunto lavorerà full-time a Roma o Milano, anche da remoto, e per partecipare alla selezione bisognerà candidarsi entro la fine di gennaio.

Come candidarsi online alle offerte di lavoro di Enel

Per candidarsi online alle offerte di lavoro dell'azienda è necessario digitare 'Enel lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link che collega al portale delle carriere. Al suo interno, un click su 'Invia la tua candidatura' sotto l'area 'Opportunità di lavoro in Italia' condurrà direttamente all'elenco delle posizioni aperte, compresi i quattro esempi di cui sopra. Infine, una volta scelta la figura preferita, basterà usare il pulsante 'Candidati' per completare la domanda di lavoro. Enel sta anche assumendo impiegati per lavoro amministrativo.