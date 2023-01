Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane conta ad oggi oltre ottantamila collaboratori, tutti impegnati ad offrire ai clienti viaggiatori il miglior servizio possibile. La società, infatti, opera nell'ambito della logistica e dei trasporti e cerca di svolgere la propria attività nel rispetto dell'integrazione tra le varie infrastrutture.

Per proseguire con la propria mission, il gruppo è spesso alla ricerca di nuovi collaboratori da impiegare nelle varie aree professionali, operative o amministrative, diffuse in tutta Italia. Attualmente, ad esempio, è in corso la selezione per Specialisti in Gestione e Amministrazione del Personale da inserire all'interno della Struttura Risorse Umane.

La ricerca del nuovo personale amministrativo interessa la sede di Roma, le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica nel rispetto dei passaggi che saranno descritti di seguito.

Ricerche in corso per personale amministrativo nelle risorse umane

I candidati selezionati per ricoprire il ruolo di Specialisti in Gestione e Amministrazione del Personale dovranno svolgere alcune mansioni di natura amministrativa, relative principalmente all'organizzazione e alla gestione del personale, tra le altre:

redazione della contrattualistica;

rilevazione delle presenze e delle assenze;

gestione della modulistica;

attività di reporting;

elaborazione di indagini statistiche di settore.

Come specificato anche nell'annuncio, la ricerca è rivolta anche nei confronti di candidati appartenenti alle categorie protette.

Coloro che saranno selezionati per ricoprire il ruolo in oggetto, saranno assunti in azienda con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Requisiti di partecipazione alla selezione

Per inviare la propria domanda di partecipazione alla procedura di selezione in corso è necessario il titolo di laurea in giurisprudenza o economia, sarà considerato preferenziale l'aver svolto un master nel settore delle risorse umane.

Sarà necessario, inoltre, possedere una buona conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese ed avere un'esperienza pregressa di almeno due anni con le attività che i candidati saranno chiamati a svolgere.

A completare il profilo, saranno valutati la capacità di lavorare in team, la capacità di problem solving e una buona propensione alla comunicazione.

Come inviare la propria domanda

Come previamente anticipato, le domande dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'applicativo web disponibile all'interno delle singole offerte di lavoro.

Gli annunci, appunto, possono essere reperiti nella sezione del sito di Ferrovie dello Stato inerente alle "posizioni aperte". La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 20 febbraio.