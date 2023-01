Nel corso dell'anno solare 2023 è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di diversi nuovi concorsi pubblici per 455 assunzioni alla Corte dei Conti, per 3.900 posti all'Agenzia delle Entrate (per il biennio 2023-2024) e per 3.150 nuovi dipendenti al Ministero degli Affari Esteri.

Ancora non ci sono informazioni ufficiali sulle date in cui verranno banditi i concorsi, né dettagli particolari sui requisiti richiesti.

Selezione pubblica alla Corte dei Conti: in tutto 455 posti

Il DPCM del 16 dicembre autorizza la Corte dei Conti a reclutare 455 risorse, prevalentemente mediante nuovi bandi di concorso pubblico.

Più nel dettaglio 307 unità saranno assunte attraverso un concorso pubblico, mentre la restante parte verrà coperta tramite progressione interna interna all’Ente (31 posti), mobilità volontaria (99 posti) e scorrimento di precedenti graduatorie (18 posti).

I posti complessivamente a concorso sono i seguenti:

79 posti come referendario;

10 posti come dirigente di II fascia;

34 unità da inserire in area terza F3;

111 unità da inserire in area terza F2;

62 unità da inserire in area terza F1;

45 unità da inserire in area seconda F4;

114 unità da inserire in area seconda F1.

Bandi attesi in Agenzia delle Entrate per diplomati e laureati: 3900 unità

La recente legge di Bilancio ha inoltre autorizzato l'Agenzia delle Entrate a procedere al reclutamento di 3.900 unità di personale nel biennio 2023-2024.

Gli inserimenti di tali nuove effettuati saranno effettuati nei limiti della vigente dotazione organica. Tali nuove selezioni andranno a sommarsi a quelle già previste dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

Non ci sono ancora dettagli in merito, ma in base alle precedenti selezioni è possibile ipotizzare che per candidarsi potrebbe occorrere una laurea in legge economia o scienze politiche.

Generalmente le prove d'esame previste si strutturano in quiz di carattere oggettivo-attitudinale e tecnico professionale. Dovrebbe seguire poi un periodo di tirocinio retribuito regolarmente, di durata variabile fino a sei mesi, all'epilogo del quale si deve svolgere un esame orale su materie previste alle prove scritte (diritto tributario; diritto commerciale, civile, amministrativo; contabilità aziendale; statistica).

I candidati idonei, se dichiarati vincitori, potranno essere assunti a tempo indeterminato.

Assunzioni al ministero degli Affari esteri

La nuova legge di bilancio prevede poi che 3.150 nuovi dipendenti saranno assunti dal ministero degli Affari esteri. In particolare essi saranno inseriti presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura situati all'estero.

Sempre alla Farnesina è prevista l'assunzione anche di 100 persone per il 2023 e 420 per il 2024 da inquadrare come assistenti.