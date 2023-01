Nuova opportunità di lavoro nell'azienda Ferrero, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti dolciari, famosa in tutto il mondo. Le attuali selezioni indette da Ferrero si rivolgono a laureati e diplomati e sono finalizzate all’assunzione di varie figure professionali fra cui operai di stabilimento, specialisti sostenibilità imballaggi, tecnici. Le mansioni da ricoprire sono varie e la ricerca è aperta ad entrambi i sessi. Non sono previste scadenze particolari.

Selezioni online e l'inoltro delle candidature

L'inoltro delle candidature può avvenire collegandosi al sito ufficiale della Ferrero, cliccando la sezione 'opportunità di carriera' ed inserendo nella sezione 'località l'Italia'.

Si aprirà quindi tutto l'elenco delle posizioni disponibili . Da qui ci si potrà candidare inviando il proprio curriculum ai posto di lavoro d'interesse cliccando sull’avviso di interesse.

Posizioni aperte per diplomati e laureati

Nell'elenco delle posizioni aperte dedicate ai diplomati e ai laureati vi sono quelle per: specialista sostenibilità imballaggi che si occuperà di contribuire alla definizione continua della strategia di sostenibilità del packaging, mappare la conformità alle normative sugli imballaggi in rapida evoluzione e monitorare le evoluzioni future nei mercati rilevanti. Inoltre guida progetti specifici sul riciclo; supporta i team di imballaggio/impianto nella valutazione delle iniziative di riduzione dei rifiuti.

Si richiede il possesso di Laurea triennale/magistrale in Ingegneria o discipline scientifiche. La sede di lavoro è Alba. Ancora il reclutamento interessa anche Tecnici montatori meccanici macchine ed impianti produttivi da inserire all’interno del team operativo dedicato alla costruzione e sviluppo di macchine ed impianti da installare presso i vari stabilimenti del Gruppo.

Dovranno eseguire lavori per la costruzione ed il montaggio di attrezzature, macchinari produttivi scegliendo la successione delle operazioni, seguendo il ciclo di lavorazione ed interpretando i disegni costruttivi. Si occuperanno di organizzazione area di lavoro e gestione strumenti e attrezzature, preparazione del materiale relativo ad una commessa, pre assemblaggio e montaggio meccanico macchine ed impianti industriali.

Si richiede il possesso del Diploma di Maturità o Qualifica professionale in ambito meccanico / meccatronico e bisogna avere una buona capacità di lettura del disegno meccanico. La sede di lavoro è Alba.

Ancora l'azienda Ferrero offre uno stage in Organizzazione e Miglioramento. Durante lo stage, la risorsa sarà coinvolta in progetti di sviluppo organizzativo, iniziative di miglioramento e trasformazione e imparerà come affrontare la complessità in un'azienda multinazionale. Inoltre lavorerà in stretta collaborazione con i dipartimenti aziendali e diventerà un partner efficace per partecipare a vari progetti di miglioramento dei processi. Si ricerca uno Studente magistrale di Ingegneria o Impresa.

Un'altra posizione aperta è quella per capo operativo turno nella sede di Alba che deve supportare l'esecuzione della produzione, coordinando il team di linea nelle attività operative e garantire la presenza dei fattori produttivi sul turno. È responsabile all'interno del suo turno di tutte le fasi produttive della sua area di competenza e supporta le attività di gestione del magazzino. Si richiede il conseguimento della Laurea magistrale in ingegneria meccanica o industriale, ingegneria gestionale, ingegneria chimica; e bisogna dare disponibilità alla mobilità internazionale e al lavoro su turni. Costituiscono titolo preferenziale almeno due anni di esperienza lavorativa in ambito produttivo.

Si reclutano anche Operai di stabilimento ad Alba. Sono richieste disponibilità a lavorare su tre turni. Non occorrono particolari requisiti di natura tecnica e professionale. Infine si reclutano anche addetti alle risorse umane come HR Business Partner che avranno sede a Caprarola (VT). Tale figura dovranno supportare i Responsabili di Linea in tutte le attività legate alle persone alla gestione del Ciclo di Vita dei Dipendenti, garantendo l'allineamento agli Standard Operativi, alle policy e ai processi di Gruppo. Inoltra guidano tutti i processi chiave delle risorse umane a livello locale, in collaborazione con i Centri di competenza. Gestiscono le attività di reclutamento/assunzione e mobilità interna/internazionale, al fine di supportare il Line Management nell'individuazione di candidati in linea con i valori Ferrero e le esigenze aziendali.

Revisiona le politiche e le procedure correnti. Bisogna aver espletato con successo studi aziendali/economici/umanistici e avere un esperienza rilevante sul campo, forti capacità di comunicazione e negoziazione, con più stakeholder diversi.