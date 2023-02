Mediaworld, catena di negozi di elettronica ed elettrodomestici nata in Germania alla fine degli anni Settanta e diffusasi ben presto nel resto d'Europa, ha pubblicato offerte di lavoro per la ricerca di nuovi addetti vendita per diversi punti vendita presenti sul territorio italiano.

Assunzioni per alle vendite nei negozi

Gli addetti alle vendite sono coloro che si occupano di assistere i clienti del negozio, di soddisfare le loro esigenze offrendo prodotti e servizi Mediaworld e di supportarli nella scelta dei loro acquisti.

Viene richiesto che i candidati abbiano una buona capacità di comunicazione, siano predisposti alla risoluzione dei problemi ed abbiano un ottimo spirito di squadra.

Ai candidati selezionati sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato e verrà chiesta la disponibilità a effettuare turni, anche nel week end.

Mediaworld cerca personale in tutta Italia

La ricerca di addetti alle vendite, riguarda i punti vendita d'Italia: i singoli negozi possono essere consultati direttamente nella sezione specifica del sito ufficiale di Mediaworld dedicato alle carriere. Gli annunci sono suddivisi per punto vendita: la domanda dovrà essere presentata per via esclusivamente telematica e in riferimento al punto vendita specifico sito nella città scelta dal candidato.

Le assunzioni interessano le seguenti regioni italiane: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Liguria, Abruzzo, Toscana, Trentino-Alto Adige, Puglia, Sardegna, Lazio, Calabria, Marche, Sicilia, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere trasmesse telematicamente attraverso il form predisposto sul sito web di Mediaworld, attraverso la sezione "lavora con noi". In questa area, infatti, potranno essere consultati tutti gli annunci di lavoro attivi in un determinato momento.

Ciascun candidato dovrà cliccare sull'annuncio di proprio interesse, per poi provvedere ad inoltrare la domanda cliccando su "candidati" e procedendo con l'inserimento dei dati richiesti, oppure caricando il proprio cv attraverso il proprio profilo Linkedin.

Gli annunci di lavoro non presentano una data di scadenza e i dispositivi per l'invio delle domande telematiche risultano attualmente attivi. Per coloro che sono interessati, vi sono delle posizioni aperte anche per il ruolo di manager e team leader dei punti vendita.