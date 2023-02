Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato un nuovo bando di concorso, per l'anno scolastico 2023/24, finalizzato ad inserire 290 posti di assistente di lingua italiana a tempo determinato presso vari istituti scolastici siti in Austria, Belgio, Regno Unito, Francia, Irlanda, Germania e Spagna. Si tratta di un'importante offerta di lavoro per tutti coloro che vogliano intraprendere un'esperienza lavorativa all'estero.

Modalità di invio delle domande di partecipazione, c'è tempo fino al 6 marzo

C'è tempo fino al 6 marzo per inoltrare le domande di partecipazione sulla piattaforma presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dopo di che il sistema online non consentirà più l'accesso.

Ogni candidato potrà scegliere un solo Paese estero per il quale concorrere, pena l'esclusione dello stesso dalla selezione.

La fase di inserimento della domanda, da doversi effettuare online, consente di gestire ed inserire i dati dell’aspirante, requisiti, titoli, preferenze e competenze: a margine della stessa sarà possibile esprimere delle preferenze sul paese in cui prestare servizio, sebbene non sia possibile assicurare il buon esito della richiesta.

Quali sono i requisiti richiesti per l'inoltro delle candidature

Per partecipare al bando occorre essere in possesso di una serie di requisiti, tra i principali: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’UE o di Paesi terzi; conseguimento entro il 6 marzo 2023 del diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nel bando; non aver compiuto il 30° anno di età a tale data.

Non potranno invece partecipare coloro i quali abbiano già svolto il ruolo di assistente di lingua italiana all'estero. Dettagli e ulteriori informazioni sui contenuti dell’incarico sono riportati nell’Allegato A del bando.

Le attività che saranno espletate dagli assistenti nelle scuole europee

Il cuore delle mansioni si concretizzerà nell'affiancare i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione garantendo un originale contributo alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiana.

L'attività di assistente coprirà un periodo di otto mesi con un impegno settimanale articolato in 12 ore. Il compenso sarà variabile in base al paese di destinazione.

Calcolo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria

La determinazione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base dei dati inseriti dal candidato attraverso il modulo on-line.

I singoli punti ottenuti dal candidato si andranno così a sommare determinando il punteggio finale. Saranno presi in considerazione, in particolar modo e ai fini della valutazione, il voto di laurea triennale e specialistica, il titolo di specializzazione in Italiano e la / le certificazioni linguistiche di livello B2 o superiore.