Il mese di febbraio offre numerose opportunità di lavoro nel settore pubblico. Al momento risultano disponibili concorsi per oltre 12.000 assunzioni nella Pubblica Amministrazione, con contratti a tempo indeterminato o determinato.

Le selezioni sono rivolte a candidati con diversi livelli di istruzione, da diplomati a laureati, e in certi casi includono anche chi è in possesso della sola licenza media. Non è richiesta esperienza pregressa per la maggior parte delle procedure. Vediamo nel dettaglio alcuni dei bandi più significativi.

Concorso Polizia di Stato

Il Ministero dell'Interno ha avviato un concorso della Polizia di Stato per Allievi Agenti al fine di inserire 2138 nuove figure. Il bando è riservato a volontari con ferma prefissata di un anno o quadriennale o in rafferma annuale in servizio o in congedo (VFP1, VFP4). Il concorso è aperto a giovani candidati diplomati, le domande devono essere presentate entro il 2 marzo 2023. Ulteriori dettagli sono disponibili sul bando.

Concorso Esercito (VFI)

Il bando di concorso dell'Esercito per il 2023 è finalizzato al reclutamento di 6.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) suddivisi in tre blocchi di incorporamento. Il concorso è aperto a civili con licenza media: le domande per il primo blocco devono essere presentate entro il 24 febbraio 2023.

Tutte le informazioni sulla selezione, i requisiti e come presentare la domanda di ammissione sono disponibili sulla pagina dedicata, dove è anche possibile scaricare il bando ufficiale.

Concorso Banca d'Italia

La Banca d'Italia sta reclutando nuovo personale tramite un concorso per 7 laureati con esperienza in gestione delle risorse umane, comunicazione istituzionale e psicologia del lavoro.

Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 16 febbraio 2023.

Concorso Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per l'assunzione di 791 funzionari a tempo indeterminato. I candidati, laureati, concorreranno per 360 posizioni di professionalità pedagogica e 413 posizioni di professionalità di servizio sociale presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità: risultano disponibili anche 18 posizioni di conservatore presso l'Ufficio Centrale Archivi Notarili.

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è il 13 febbraio 2023. Per ogni altra informazione si rimanda alla consultazione del bando.

Concorso Notaio 2023

Il Concorso di Notaio 2023 del Ministero della Giustizia rappresenta un'opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore giuridico. La selezione pubblica mira a coprire 400 posti di lavoro in tutta Italia, offrendo ai candidati la possibilità di entrare a far parte di un'istituzione di prestigio. Per partecipare al concorso, sarà necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dal bando già all'atto della domanda di ammissione da presentarsi entro e non oltre il 9 febbraio 2023. Il bando del concorso è disponibile online e fornisce tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla selezione.