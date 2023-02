Il gruppo Ferrero, multinazionale italiana con sede in Lussemburgo specializzata in prodotti dolciari, ha avviato una serie di campagne di recruiting finalizzate all'inserimento di varie figure professionali. In questa sede ci concentreremo su 4 posizioni: addetti alle politiche retributive, leader operativo di turno, tecnici montatori macchine ed impianti produttivi e specialisti nella qualità del prodotto.

A corredo degli annunci non è specificata alcuna data di scadenza, il curriculum è inoltrabile online accedendo al sito e visitando direttamente l'annuncio di interesse.

Posizioni aperte per laureati: addetti alle politiche retributive e leader operativo di turno

Accessibile solo da personale laureato, l'addetto alle politiche retributive dovrà occuparsi di revisione dei salari, metodo di pagamento ed allestimento dei budget su cui basare i premi produzione per i dipendenti. Il titolo di laurea deve riguardare le aree ingegneria, economia o finanza ma per candidarsi occorre in particolare poter vantare almeno 3 anni di esperienza pregressa nel settore. La sede di lavoro è Alba (Cuneo).

Il leader operativo di turno si occuperà invece di assicurare l'ottimizzazione dei fattori di produzione fornendo tutte le informazioni necessarie al Direttore di Produzione per quanto concerne la gestione degli stessi durante i turni.

La nuova figura sarà in definitiva responsabile all'interno del proprio turno di tutte le fasi produttive delle varie aree di competenza (preparazione, stampaggio, confezionamento). Per candidarsi è necessario aver conseguito la laurea magistrale in Ingegneria o materie affini, essere disponibili alla mobilità internazionale e al lavoro su turni.

Costituisce infine titolo preferenziale il poter vantare almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore. La sede di lavoro è Pozzuolo Martesana (Milano).

Cercasi specialisti in qualità del prodotto e tecnici montatori

Garantire che l'unità produttiva operi nel rispetto degli standard qualitativi e in modo conforme alle caratteristiche del prodotto determinate dai capitolati, verificare che l'autocontrollo di produzione funzioni correttamente, intervenire tempestivamente in caso di eventuali problemi: queste le principali mansioni che dovrà svolgere lo specialista in qualità del prodotto che dovrà inoltre garantire attività di degustazione lungo la linea di produzione e fuori linea e fornire tempestivamente supporto al reparto produttivo.

Non si richiedono titoli particolari di studio ma occorre poter vantare una profonda conoscenza delle logiche operative del settore e avere attitudine al lavoro di squadra. La sede di lavoro è sempre Alba​.

Si reclutano infine tecnici montatori di macchine ed impianti produttivi da inserire all’interno del team operativo dedicato alla costruzione e sviluppo, per l'appunto, di macchine ed impianti. La nuova figura eseguirà operazioni connesse alla costruzione e montaggio di attrezzature e macchinari produttivi scegliendo in autonomia la successione delle operazioni ed organizzando area di lavoro e gestione degli strumenti ed attrezzature. Per poter concorrere occorre possedere buone capacità organizzative per ottimizzare tempi e costi delle attività e aver conseguito un diploma di maturità o disporre di una qualifica professionale in ambito meccanico /meccatronico.

Si richiede infine di dare disponibilità ad effettuare trasferte in ambito nazionale ed internazionale.

La candidatura, qualunque siano le offerte di lavoro di interesse, va come accennato in apertura proposta online attraverso il sito internet del gruppo previa opportuna registrazione al portale.