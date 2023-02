Credem ha ufficialmente attivato il "Progetto Giovani", un'iniziativa volta a permettere a l'inserimento di nuovi diplomati o laureati che siano interessati ad intraprendere una carriera nel settore bancario. In quest'ottica va letta l'apertura della selezione per sportellisti attiva in tutte le regioni d'Italia in cui la banca ha una sede.

Le candidature devono essere inviate online tramite l'apposita pagina attiva nel sito ufficiale della banca, che illustra le offerte di lavoro attive. Non è prevista una data di scadenza entro cui potersi candidare.

Credem: sportellisti e altre posizioni aperte

Il suddetto progetto è rivolto a giovani interessati a intraprendere una carriera nel settore bancario, partendo dalla figura dello sportellista per poi accedere a posizioni di maggiore responsabilità. Come anticipato, la ricerca copre le sedi Credem in tutta Italia e si concentra soprattutto sul settore retail.

Si segnalano posizioni aperte anche per il virtual contact center e per la direzione centrale, ma solo per specifici profili come assistenti clienti a Reggio Emilia ed esperti nei settori Legale, Compliance, Audit, Finanza, Analisi Dati e Marketing presso le filiali di Reggio Emilia, Andria e Milano.

Alle selezioni del Progetto Giovani possono partecipare candidati diplomati e i laureati anche senza esperienza

Per partecipare alle selezioni del "Progetto Giovani" di Credem non è necessaria un'esperienza pregressa nel settore bancario: è sufficiente possedere un diploma o una laurea. Tuttavia, anche candidati con qualche anno di esperienza al di fuori del settore bancario possono inviare la propria candidatura.

Contratto di lavoro per sportellisti

I candidati selezionati come sportellisti avranno un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, ma l'obiettivo è la stabilizzazione all'interno dell'azienda, come indicato nell'annuncio di lavoro. Inoltre, i nuovi immessi avranno accesso a benefit come lo smart working, le convenzioni aziendali, i buoni pasto, il telefono aziendale e la formazione continua.

Credem: come si inoltrano le domande di lavoro

Le domande di lavoro devono essere presentate online tramite il sito web di Credem nella sezione dedicata alle posizioni aperte: per accedervi, occorre prima digitare 'credem lavora con noi' su un motore di ricerca, poi cliccare su "Scopri le posizioni aperte" e infine sul simbolo delle tre frecce. Una volta ottenuto l'elenco degli annunci di lavoro, non resta che selezionare l'annuncio del "Progetto Giovani" e seguire i passaggi per candidarsi.

Il processo di selezione di Credem

Il processo di selezione prevede due step: il primo è un colloquio conoscitivo con un consulente del lavoro per individuare le attitudini del candidato, il secondo consiste in un colloquio individuale o di gruppo per identificare la posizione professionale più adatta a ciascuno.