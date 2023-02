Ferrovie ha di recente aperto posizioni a tempo indeterminato per uno specialista in amministrazione e fisco, per uno in sistemi di gestione e infine per un esperto strategie. Tali offerte di lavoro hanno in comune la sede a Roma e la scadenza per l'invio del curriculum fissata al 23 febbraio.

Le candidature online per queste tre posizioni aperte vanno eseguite sul sito web aziendale, nella sezione "lavora con noi".

Offerte di lavoro di Ferrovie: specialista in amministrazione e fisco a tempo indeterminato

Ferrovie sta cercando uno specialista in amministrazione e fisco da inserire nella società FS Sistemi Urbani S.r.l.

di Roma.

Il lavoro consiste nel supportare il responsabile nelle procedure amministrativo contabili, nella redazione delle dichiarazioni fiscali e del bilancio d'esercizio.

Per candidarsi, sono richiesti una laurea in discipline economiche o un diploma con esperienza professionale comprovata nel settore di riferimento, esperienza di almeno 3 anni in amministrazione e contabilità, conoscenza dei principi contabili e della normativa fiscale. Inoltre, è richiesta l'esperienza nell'utilizzo avanzato del pacchetto Office e dei sistemi SAP e Oracle, nonché la conoscenza dell'inglese.

Il lavoro offerto è a tempo indeterminato.

Ferrovie: contratto a tempo indeterminato per uno specialista in sistemi di gestione

Ferrovie sta selezionando anche uno specialista in sistemi di gestione per la FS Sistemi Urbani S.r.l. di Roma.

Il candidato lavorerà a tempo indeterminato e supporterà l'area strategie e sostenibilità nel controllo dei processi aziendali, nella realizzazione del sistema di gestione integrato e verificherà i diversi contributi societari verso una politica ambientale sostenibile.

Per questo ruolo, è richiesta una laurea di tipo economico, ingegneristico o tecnologico, oltre a una conoscenza delle normative ISO e degli standard europei, nonché delle normative sulla tutela ambientale e sulla sicurezza dei lavoratori. Inoltre, il candidato ideale dovrebbe avere esperienza pregressa di almeno 2 anni nel campo dei sistemi di gestione e audit, nonché una buona conoscenza della lingua inglese.

Posizioni aperte da Ferrovie: l'esperto strategie a tempo indeterminato

Tra le posizioni aperte da Ferrovie figura la ricerca di uno specialista strategie, sempre per conto della controllata FS Sistemi Urbani di Roma.

La nuova figura professionale ricercata lavorerà all'interno dell'area strategie e sostenibilità occupandosi di analisi dei mercati del settore, della competitività e contribuirà a valorizzare gli asset e i programmi di sviluppo. La persona selezionata dovrà inoltre elaborare il piano aziendale e redigerà i report richiesti dai vertici dell'azienda.

Per ricoprire il ruolo, è richiesta una laurea economica o ingegneristica, esperienza di almeno tre anni nel campo, conoscenza in ambito pianificazione aziendale, analisi statistica, consolidamento di bilancio, budgeting, nonché una buona conoscenza della lingua inglese e del sistema Oracle. La posizione offerta prevede un contratto a tempo indeterminato.