Il Gruppo Veronesi è una società che opera nel settore dell'alimentare con marchi come Aia e Negroni. L'azienda, sul suo sito ufficiale, ha aperto alcune selezioni volte all'assunzione di diversi profili professionali. In particolare sta cercando diplomati anche senza esperienza da impiegare come conduttore d'impianti e addetti amministrazione e contabilità clienti in possesso di un diploma di laurea. Le candidature devono essere inoltrate in modalità telematica.

Offerte di lavoro per addetti amministrazione e contabilità: opportunità del gruppo

Per l'area amministrativa il Gruppo Veronesi sta selezionando addetti amministrazione e contabilità, i quali gestiranno le operazioni della clientela nazionale e internazionale. Tra le varie mansioni, le risorse si occuperanno delle attività di fatturazione, verificandone la documentazione di supporto, e della registrazione degli incassi. Inoltre monitoreranno le informazioni commerciali e gli adempimenti fiscali.

Per candidarsi a questa offerta di lavoro è necessario essere in possesso di una laurea in materie economiche oppure discipline analoghe. Un altro requisito richiesto da Gruppo Veronesi per questa selezione è aver maturato un'esperienza lavorativa nel medesimo settore.

Inoltre sono richiesti: capacità relazionali, precisione, competenze nell'ambito analitico, padronanza della lingua inglese. Le selezioni per questo ruolo professionale sono aperte per la sede di Verona mentre la scadenza per candidarsi è fissata al 30 aprile 2023.

Lavoro Gruppo Veronesi: posizioni aperte per conduttori d'impianti, mansioni e requisiti

Per il ruolo di conduttore d'impianti l'azienda cerca diplomati in ambito elettronico o meccanico (e indirizzi affini). Gruppo Veronesi specifica che non è necessario aver maturato esperienza nel suddetto ruolo, ma aggiunge di cercare risorse curiose e propense a lavorare in gruppo.

I neoassunti saranno guidati da personale esperto nell'apprendimento delle mansioni del conduttore d'impianti di produzione di mangime.

La sede disponibile per tale selezione è San Pietro in Gù (provincia di Padova) mentre la scadenza per presentare la candidatura è fissata al 30 aprile 2022.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Gruppo Veronesi

Per candidarsi a tutte le offerte di lavoro di Gruppo Veronesi è necessario recarsi sul sito ufficiale nella sezione "Lavora con noi". Dopo aver visionato le selezioni a cui si è interessati, bisognerà cliccare su "Candidati per questa posizione ed effettua il login o la registrazione". L'inoltro della domanda, infatti, può avvenire solo pervia registrazione al sito.