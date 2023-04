La società stradale Anas ha aggiornato di recente la sua piattaforma delle carriere con nuove posizioni di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta dei seguenti ruoli: specialista impianti junior, analista sistemi, esperto supporto gestionale e operaio elettromeccanico. L'azienda richiede candidati che abbiano esperienza nel ruolo e il curriculum può essere inviato esclusivamente online entro il 13 aprile.

Anas: lavoro a tempo indeterminato per uno specialista impianti junior

Lo specialista impianti junior assunto da Anas dovrà occuparsi del sistema informatico che gestisce gli impianti a partire dalla sua progettazione.

Una volta installato, egli verificherà che sia stato configurato correttamente ed effettuerà ispezioni periodiche sul territorio per controllare se sono necessari miglioramenti.

Potranno candidarsi i laureati in ingegneria informatica, elettrica, elettronica o civile che abbiano almeno tre anni di esperienza nel campo. Saranno gradite la conoscenza dei tool informatici per il controllo stradale e di sistemi come Linux, Matlab, SQL.

Il lavoro verrà svolto a tempo indeterminato presso la sede di Roma e il candidato scelto sarà inquadrato come tecnico specializzato di livello A1.

L'annuncio precisa che verranno considerati in via preferenziale coloro che abbiano la residenza nel Lazio e la disponibilità a spostarsi sul territorio.

Anas ricerca un analista sistemi, posto a tempo indeterminato

L'analista sistemi che Anas ha intenzione di assumere dovrà descrivere i parametri progettuali del sistema informatico stradale assegnato e dovrà integrarlo con gli altri sistemi aziendali. Infine, dopo averlo collaudato, avrà la responsabilità di rilasciare il sistema progettato, nonché di redigerne il manuale d'uso.

Al candidato viene chiesta una laurea in ingegneria gestionale o informatica, esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, conoscenze in materia di processi aziendali, di progettazione di software e di collaudo di sistemi. Gradita anche la conoscenza degli strumenti per la modellazione dei dati e dell'inglese.

L'analista scelto lavorerà a Roma come tecnico specializzato di livello A1 a tempo indeterminato.

Anche in questo caso, saranno preferiti coloro che risiedono nella regione Lazio.

Selezione per un esperto supporto gestionale a tempo indeterminato

L'azienda stradale seleziona candidati per il posto di esperto supporto gestionale. La figura idonea si occuperà ad esempio di predisporre un contratto, un pagamento o un accertamento che verifichi la conformità dei servizi offerti.

Alla selezione possono partecipare i laureati in giurisprudenza o economia, con almeno un anno di esperienza amministrativa (i candidati con 3 anni di esperienza svolgeranno le stesse mansioni ma con il ruolo di coordinatore amministrativo), nonché la conoscenza di Office, Sap e dell'inglese.

L'impiegato svolgerà il lavoro a Roma con contratto a tempo indeterminato e un inquadramento da assistente amministrativo contabile.

Corsia preferenziale per i residenti nella regione della sede lavorativa.

Anas: assunzione di un operaio elettromeccanico a tempo indeterminato

Un operaio elettromeccanico lavorerà in Anas con il compito di installare e collaudare gli impianti nelle gallerie, nelle autostrade o in quota, nonché quelli termici e di refrigerazione. L'addetto dovrà manovrare mezzi e piattaforme di elevazione.

La società richiede il possesso di un diploma in materie meccaniche, elettrotecniche o elettroniche, di almeno otto anni di esperienza nel settore e della patente B. Gradito anche il possesso di attestati sulla sicurezza in questo ambito.

Il lavoratore idoneo verrà assunto a tempo indeterminato presso la sede di Milano con il ruolo di operaio qualificato.

Saranno preferiti i candidati residenti nella regione Lombardia.

Le domande di lavoro

Le domande di lavoro relative alle quattro posizioni descritte possono effettuarsi online digitando per prima cosa "anas lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca per avere il link al portale delle carriere. Al suo interno, la voce "Ricerche in corso" condurrà alle offerte di lavoro per specialista impianti junior e analista sistemi. Ciascun annuncio contiene il pulsante per candidarsi.

Il link "clicca qui" e il successivo pulsante "Cerca posti di lavoro" porteranno alla figura dell'esperto supporto gestionale e dell'operaio elettromeccanico. Per inviare il curriculum occorrerà entrare nei rispettivi annunci e cliccare su "Candidati".