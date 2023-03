Anas ha avviato una campagna di assunzione per reclutare personale a tempo indeterminato per candidati diplomati o laureati. Le posizioni oggetto delle selezioni sono le seguenti: specialista espropri, addetto alla prevenzione della corruzione (a cui è possibile candidarsi online entro il 27 marzo), direttore operativo (il cui annuncio non presenta una data di scadenza).

Anas seleziona diplomati e laureati per il posto di specialista espropri a tempo indeterminato

Anas è alla ricerca di uno specialista espropri per svolgere attività relative alla procedura espropriativa, garantendo la congruità dei costi e supportando tutte le fasi del procedimento, dalla dichiarazione di pubblica utilità al calcolo e pagamento delle indennità previste.

Tra i requisiti oggettivi richiesti, si richiede un diploma di istituto tecnico per geometri o una laurea in ingegneria edile o per l'ambiente e il territorio, con almeno cinque anni di esperienza per i diplomati e tre anni per i laureati nell’ambito delle attività topografiche e catastali. È richiesta la conoscenza della documentazione tecnico-amministrativa, delle procedure di avvio del procedimento di esproprio, dei principi logici e metodologici di estimo e dei pacchetti Microsoft Office e CAD. Sono gradite la conoscenza degli applicativi GIS, l'iscrizione all’Albo professionale e la partecipazione a corsi per la certificazione professionale di “Valutatore Immobiliare”. In fase di screening dei curricula, verrà attribuito un titolo preferenziale ai candidati che hanno la residenza nella Regione in cui è situata la sede di lavoro.

La sede lavorativa può essere una tra Venezia, Torino, Milano, Bologna, Perugia, Ancona, Roma, Bari o Palermo, e l'inserimento avverrà con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Anas: il ruolo a tempo indeterminato dell'addetto alla prevenzione della corruzione

Anas cerca anche un addetto alla prevenzione della corruzione, le attività previste da questa professione includono la predisposizione e l'aggiornamento del framework unico anticorruzione, la verifica dell'attuazione dello stesso e la redazione di un piano anticorruzione dedicato agli interventi infrastrutturali urgenti.

Inoltre, si richiede esperienza nel settore dell'anticorruzione e della trasparenza, conoscenza dei pacchetti applicativi in ambiente Office e titolo di studio in ambito giuridico-economico. Sono graditi il possesso di un master in ambito anticorruzione e trasparenza, la conoscenza del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (ISO37001:2016) e delle competenze nei sistemi di gestione in materia.

La sede di lavoro è a Roma e si offre un contratto a tempo indeterminato. Si darà preferenza ai candidati che risiedono nella regione in cui si trova la sede di lavoro.

Assunzione a tempo indeterminato del direttore operativo

L'azienda stradale sta cercando un direttore operativo come parte del suo piano industriale 2022-2031. Il candidato selezionato dovrà collaborare con il direttore dei lavori per garantire che le attività siano eseguite regolarmente e in conformità alle clausole contrattuali, oltre a coordinare le attività dell'ispettore dei lavori e dirigere lavorazioni specialistiche.

Per poter aspirare al ruolo, i candidati devono possedere un diploma di geometra o una laurea triennale in ingegneria edile, civile, dei trasporti, ambientale, delle infrastrutture o architettura, nonché almeno 5 anni di esperienza come direttore in ambito tecnico o dei lavori presso importanti imprese di costruzione.

È gradita la conoscenza del sistema SAP e la disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Anas offre un'assunzione a tempo indeterminato come da CCNL.

Anas: le candidature online

Le candidature online per le tre offerte di lavoro di cui sopra vanno inoltrate sul portale aziendale delle carriere. Digitando "anas lavora con noi" su un motore di ricerca si avrà il link di tale portale. Non resta che cliccare su "ricerche in corso" per entrare nella pagina che riporta le posizioni in questione.

Per consultare tutte le offerte occorre invece utilizzare la voce "clicca qui" e subito dopo il pulsante "Cerca posti di lavoro". Il passo finale sarà quello di scegliere uno dei titoli presenti nell'elenco che compare e seguire le indicazioni per candidarsi.