Sul sito web dell'Inps sono stati recentemente pubblicati due avvisi, funzionali alla selezione di nuovo personale. Nello specifico vengono selezionate 1184 persone così ripartite: 701 medici e 483 operatori sociali. Le domande dovranno essere presentate rispettivamente entro il 26 e il 21 aprile in modalità telematica, utilizzando il form raggiungibile direttamente attraverso il sito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Selezioni in corso per 701 medici

Una selezione è rivolta verso 701 medici che saranno chiamati a svolgere incarichi individuali finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all’Inps.

Per poter presentare la domanda di partecipazione, in questo caso è necessario il possesso del titolo di laurea in medicina e chirurgia e l'iscrizione all'Albo.

Dopo la scadenza della data fissata per l'invio delle domande (il 26 aprile), verrà redata la graduatoria sulla base delle candidature ricevute e tenendo conto dei requisiti indicati nell'avviso, consultabile sul sito dell'INPS.

Via alle domande per 483 operatori sociali

Sempre sul sito dell'INPS si può consultare l'avviso con cui l'Istituto annuncia l'avvio della selezione di 483 operatori sociali/ esperti ratione materiae, cui affidare incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale.

Come requisito per poter partecipare alla selezione in oggetto, si richiede che i candidati siano iscritti alternativamente all'Albo degli Assistenti Sociali, degli Psicologi, oppure di qualsiasi altro Albo istituzionale, fatta eccezione di quello di medici e chirurghi. La scadenza delle domande è il 21 aprile.

Come inviare la propria candidatura

Per prendere parte alla selezione di medici e operatori sociali le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica rispettivamente entro il 26 aprile 2023 per il profilo di medico e il 21 aprile 2023 per il profilo di operatore sociale.

In entrambi i casi, le domande per queste offerte di lavoro dovranno essere trasmesse online attraverso l'applicativo raggiungibile attraverso il sito dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Per poter accedere al sistema, il candidato dovrà disporre alternativamente delle credenziali SPID, della Carta Nazionale dei Servizi oppure della Carta d'Identità Elettronica.