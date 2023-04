Enel ha avviato una campagna di assunzioni finalizzata al reclutamento di personale da impiegare a tempo indeterminato. In particolare, l'azienda seleziona profili di candidati diplomati per il ruolo di turnista telecontrollo impianti (l'annuncio scade il 23 aprile) e di candidati laureati per le posizioni di specialista digitale, esperto SEO e addetto alla personalizzazione web (i relativi annunci scadono il 24 aprile).

Enel: diplomati per il posto di turnista telecontrollo impianti a tempo indeterminato

Il turnista telecontrollo impianti lavorerà in Enel con il compito di fornire assistenza in caso di problemi a carico degli impianti a energia rinnovabile causati da attacchi informatici, anomalie di funzionamento o interruzioni della produzione energetica.

Per questa posizione, l'azienda ha aperto una selezione per figure diplomate in ambito elettronico, meccanico, chimico e informatico: i candidati dovranno conoscere inoltre le caratteristiche di un impianto a energia rinnovabile, il sistema industriale SCADA, la composizione di uno schema elettrico e vantare un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Il personale idoneo verrà assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e sarà assegnato nelle sedi di Roma o Portoscuso (Sud Sardegna).

Enel: selezione di laureati per il ruolo di specialista digitale a tempo indeterminato

Lo specialista digitale selezionato da Enel si occuperà di realizzare pagine web aziendali funzionali al lancio di un nuovo prodotto e-o all'acquisto da parte dei clienti.

L'ufficio del personale passerà al vaglio solo le candidature di laureati in marketing, economia, scienze della comunicazione o ingegneria gestionale che possano vantare almeno un anno di esperienza pregressa nel ruolo. Completano il profilo il possesso di competenze nel campo del social advertising e della SEO oltre che una buona conoscenza dell'inglese.

Il soggetto scelto svolgerà il lavoro a tempo indeterminato presso la sede di Roma.

Lavoro d'ufficio per l'esperto SEO

L'esperto SEO ricercato dalla società si occuperà di ottimizzare i siti dell'azienda in modo che siano indicizzati dai motori di ricerca.

Per partecipare alla selezione occorre essere in possesso di una laurea in economia, marketing o scienze della comunicazione e poter vantare almeno cinque anni di esperienza nel campo. Oltre al pacchetto Office e all'inglese, i soggetti idonei dovranno conoscere i tool Google Analytics, Search Console, Google Tag Manager e SEO Zoom.

L'impiegato assunto lavorerà a tempo indeterminato nell'ufficio di Roma.

Addetto alla personalizzazione web, il profilo

L'addetto alla personalizzazione web sarà incaricato di utilizzare la piattaforma Adobe per rendere più facile e intuitivo l'utilizzo delle pagine internet aziendali.

La posizione richiede il possesso di una laurea di tipo tecnico o economico e la conoscenza professionale dei programmi Adobe e Office, nonché della lingua inglese.

Anche in questo caso, il nuovo assunto svolgerà le sue mansioni a Roma.

Le candidature online

Le candidature online alle offerte di lavoro di cui sopra vanno eseguite direttamente dal portale ufficiale del gruppo previa registrazione al sito e consultazione dei relativi annunci: sarà sufficiente servirsi del pulsante "Candidati" corrispondente all'annuncio preferito per procedere all'invio della propria domanda.