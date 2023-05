Intesa Sanpaolo sta cercando personale all'interno delle proprie filiali. Le assunzioni del gruppo bancario riguardano impiegati d'ufficio in tutta Italia, i quali ricopriranno il ruolo di gestore base imprese. Le figure, come precisa l'azienda, saranno assunte con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'interno del quale è previsto anche un percorso formativo volto all'acquisizione delle competenze necessarie a svolgere tale attività. Agli aspiranti, infatti, non è espressamente richiesto di aver maturato esperienza lavorativa nel medesimo ambito professionale.

Lavoro banca Intesa Sanpaolo: il gruppo ha aperto le selezioni per la figura di gestore base imprese, mansioni e tipo di contratto

Intesa Sanpaolo sta cercando gestori base imprese su tutto il territorio nazionale. Si tratta di figure che gestiscono i rapporti con quelle categorie di clienti che, per complessità dei movimenti e per sensibilità alle condizioni del mercato creditizio, rivestono per la banca un ruolo importante come, per l'appunto, le imprese. Le risorse svolgeranno la propria attività all'interno delle filiali e degli uffici del territorio. Saranno assunte con un contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del quale svolgeranno un programma di formazione e training-on-the-job per padroneggiare le competenze richieste.

Tra queste vi sono: gestione delle esigenze generali delle imprese clienti, amministrazione della rispettiva condizione patrimoniale, garanzia di un servizio di qualità che soddisfi la clientela.

Offerte di lavoro in banca: i requisiti per candidarsi e processo di selezione

Per ricoprire il ruolo di gestore base imprese, Intesa Sanpaolo sta cercando personale con doti relazionali, predisposizione ai rapporti e allo sviluppo dei clienti e buona conoscenza della lingua inglese.

Come requisiti preferenziali, invece, l'azienda richiede età compresa tra i 24 e i 30 anni, laurea magistrale nel settore economico/finanziario, conoscenza nell'ambito della contabilità e di analisi di bilancio societaria, propensione verso il settore dei servizi e della consulenza societaria.

La selezione viene espletata attraverso diversi fasi che prevedono dapprima un'intervista asincrona registrata direttamente dal candidato.

Successivamente gli aspiranti parteciperanno a un evento in presenza che prevede una prova di "business simulation".

Per candidarsi alle Offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo bisogna visitare la pagina "Carriere" del suo sito ufficiale. Dopo aver trovato la posizione "Gestore Base Imprese - Divisione Banca dei Territori" si dovrà cliccare su "Candidati ora" e seguire la procedura.