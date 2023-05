Con una recente offerta di lavoro pubblicata sul proprio sito web, banca Credem ha riaperto le selezioni per nuovi giovani interessati ad avviare una carriera nel settore bancario.

In particolar modo, la ricerca in oggetto è effettuata nell’ambito del cosiddetto “Progetto Giovani“, con il quale l'istituto si pone come obiettivo quello di permettere a giovani diplomati o neolaureati di avviare il proprio futuro professionale in questo specifico settore.

La ricerca è effettuata in tutta Italia: nella domanda di partecipazione si dovrà specificare quindi la regione di proprio interesse.

Perché si parla di Progetto Giovani

Come già anticipato, le assunzioni in questione sono operate nell’ambito del "Progetto Giovani": si parla di progetto in quanto i candidati coinvolti saranno protagonisti di un percorso professionale che li porterà ad una crescita costante.

L'iter prevede come posizione di inserimento quella di operatore di sportello, per poi successivamente approfondire quelle di gestori di clienti privati e cliente smart business.

Requisiti per prendere parte alle selezioni

Come si evince anche da quanto detto precedentemente, per partecipare alle selezioni funzionali all’assunzione di nuovi operatori di sportello presso banca Credem, non è necessario possedere particolari requisiti tecnici o professionali, in quanto la ricerca è concentrata principalmente verso giovani senza esperienza, che abbiano interesse a costruire una propria carriera da zero.

Per partecipare, dunque, è sufficiente essere in possesso di un diploma di superiore o di un qualsiasi titolo di laurea oppure essere anche professionisti con qualche anno di esperienza, non necessariamente nel settore bancario.

Caratteristiche contrattuali e benefit aziendali

Coloro che verranno selezionati per prendere parte a questo percorso, saranno assunti in Credem con un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il contratto avrà la durata di 12 mesi, ma sarà funzionale ad una futura stabilizzazione.

I candidati selezionati, inoltre, avranno la possibilità di usufruire di alcuni benefit aziendali, tra cui: possibilità di effettuare il lavoro in smart working, buoni pasto, telefono aziendale, convenzioni aziendali ed una formazione costante.

Come inviare la propria domanda di partecipazione

Le candidature dovranno essere trasmesse attraverso il form appositamente predisposto sul sito web di banca Credem, contenuto nell’annuncio relativo alle selezioni inerenti al Progetto Giovani.

L’annuncio non presenta una data di scadenza e l’applicativo per l’invio delle domande risulta ad oggi regolarmente attivo.