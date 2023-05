Il Comune di Roma Capitale ha pubblicato due bandi di concorso funzionali al reclutamento di nuovo personale che verrà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con scadenza 29 maggio.

Nello specifico, ci saranno 860 assunzioni e i posti messi a concorso saranno così ripartiti:

60 unità per il profilo professionale di Funzionario Economico-Finanziario;

800 unità per il profilo professionale di Istruttore Polizia Locale, Area degli Istruttori, Famiglia Vigilanza.

Assunzioni per 60 Funzionari laureati

Coloro che vogliono concorrere per l'assegnazione di uno dei posti messi a concorso com funzionario, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione ai Concorsi Pubblici.

In più si richiede anche il possesso del titolo di laurea in una delle classi di ambito economico - finanziario indicate nel bando di concorso, che i candidati sono invitati a consultare.

In qualsiasi momento del procedimento, l'Amministrazione potrà disporre l'esclusione dalla procedura di selezione di tutti coloro che risulteranno privi di uno o più requisiti richiesti.

Per il profilo di funzionario, la procedura di selezione sarà articolata in una prova preselettiva (nel caso in cui il numero di domande di partecipazione inoltrate sia di almeno dieci volte maggiore del numero dei posti messi a concorso), una prova scritta ed una orale.

800 assunzioni indeterminate per istruttori di vigilanza

Come già previamente spiegato, l'altro bando di concorso pubblicato dal Comune di Roma riguarda la selezione di ben 800 istruttori di vigilanza.

Anche in questo caso, oltre ai requisiti generici per la partecipazione ai concorsi pubblici, si richiede:

diploma di scuola superiore;

patente di guida non inferiore alla B;

essere disponibili al porto ed all’uso di arma da fuoco, ed anche alla guida di veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

possedere i requisiti psicofisici previsti dalla legge per il porto d'armi.

Anche in questo caso, l'Amministrazione potrà decidere di sottoporre i partecipanti ad una prova preselettiva composta da domande a risposta multipla, nel caso in cui il numero di domande sopraggiunte sarà superiore di almeno dieci volte quello dei posti messi a concorso; alla preselezione, comunque, seguiranno una prova scritta, una prova di efficienza fisica ed una prova orale.

Modalità di candidatura

Coloro che sono interessati a partecipare alle selezioni dovranno trasmettere la propria candidatura in modalità esclusivamente telematica entro il 29 maggio 2023. Per farlo, bisognerà seguire le indicazione descritte nei due bandi di concorso che sono reperibili sia sul sito del Comune di Roma, sia sul sito di Formez.

Per partecipare, sarà richiesto il versamento di un contributo pari a 10,33 euro.