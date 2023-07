L'azienda Brt ha indetto una campagna di recruiting mirata all'assunzione di personale da impiegare per lavoro d'ufficio. Tra le posizioni aperte il supervisore operativo, l'impiegato commerciale e l'internal auditor.

Non ci sono scadenze per candidarsi e l'inquadramento sarà a tempo pieno, dal lunedì al venerdì. Per essere assunti occorre avere esperienza nel campo.

Brt: la figura del supervisore operativo

Il supervisore operativo viene ricercato da Brt per l'ufficio arrivi e per quello delle partenze. Nel primo caso, il personale gestirà l'arrivo dei pacchi dagli altri depositi e coordinerà i magazzinieri.

Per lavorare negli arrivi sono richiesti il diploma, l'esperienza precedente ed è previsto esclusivamente il turno di notte. Tra le sedi di lavoro le filiali di Osimo, Rovereto, Crespina e Settimo Torinese.

Nel caso dell'area partenze, la risorsa verrà assunta per occuparsi della merce che arriva dalle filiali più vicine per poi gestirne la spedizione verso i depositi sparsi sul territorio nazionale. In questo caso è richiesta anche la conoscenza del territorio e il lavoro verrà svolto presso la sede di Padova o Landriano.

Brt sta cercando l'impiegato commerciale

L'impiegato commerciale che verrà assunto di Brt si occuperà delle fasi di vendita del servizio aziendale, dal primo contatto con la clientela fino alla firma del contratto.

L'azienda di spedizioni seleziona in particolare laureati che conoscano le zone di lavoro e che abbiano avuto esperienza pregressa in mansioni simili. Tale figura viene ricercata per Cazzago San Martino, Bologna, Milano, Landriano e Crespina.

Brt sta cercando anche un impiegato commerciale interno il quale gestirà la promozione dei servizi di trasporto tramite email e canali digitali, nonché organizzerà gli appuntamenti dei commerciali esterni.

In questo caso l'azienda ricerca i laureati in materie economiche, o umanistiche, con esperienza nel campo. Il personale verrà assegnato alle sedi di Pomezia, Milano (per sostituzione per maternità), Osimo, Settimo Torinese e Rovereto.

L'internal auditor

L'internal auditor lavorerà presso la sede di Bologna e dovrà controllare la corretta esecuzione delle procedure all'interno di ogni filiale.

L'incarico richiede una laurea, possibilmente in ingegneria gestionale, esperienza nel controllo della qualità e la disponibilità a spostarsi tra le sedi aziendali.

Il soggetto scelto svolgerà un periodo di formazione e, una volta assunto, lavorerà nella seguente fascia oraria: 8:30 - 17:30.

Le domande online

Le domande online per candidarsi alle offerte di lavoro di cui sopra vanno effettuate tramite un'apposita sezione del sito web aziendale. Per accedervi, occorrerà digitare "Brt lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il relativo collegamento.

Al suo interno, un click su "Guarda le selezioni aperte" permetterà di consultare le ricerche in corso e di procedere alle candidature tramite i pulsanti messi a disposizione.