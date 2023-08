Sul sito web di Intesa Sanpaolo vi è una sezione dedicata alle posizioni lavorative aperte e per le quali è possibile inviare la candidatura.

In questo momento vi sono posizioni aperte, su tutto il territorio nazionale, per i profili di consulenti finanziari e per impiegati appartenenti alle categorie protette.

Selezioni in corso per consulenti finanziari

Intesa Sanpaolo sta cercando consulenti finanziari senior in tutta Italia. Per ricoprire questo ruolo è necessario che i candidati siano in possesso di un diploma superiore oppure di un titolo di laurea, che siano iscritti all’albo OCF e che abbiano una precedente esperienza nel settore consulenziale.

Coloro che verranno selezionati saranno assunti con un contratto misto: per due giorni alla settimana lavoreranno come lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato part time verticale regolato dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito; nei giorni restanti della settimana invece opereranno come consulenti finanziari monomandatari a partita IVA.

Assunzioni per impiegati appartenenti alle categorie protette

Coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 68/99 possono presentare la propria domanda per lavorare in una delle filiali Intesa Sanpaolo presenti sul territorio italiano. Anche in questo caso è sufficiente il diploma di scuola superiore oppure il titolo di laurea, la conoscenza degli applicativi del pacchetto Office e preferibilmente della lingua inglese.

I candidati selezionati verranno assunti in una delle aree del gruppo: Crediti, Finanza, Operation, Risorse Umane e Organizzazione, IT, Risk Management, Compliance, Audit, Legal.

Modalità di selezione e di candidatura

Per il profilo di consulente finanziario e di impiegato appartenente alle categorie protette il processo di selezione è articolato in più fasi.

Dapprima ci sarà uno screening dei Cv e uno telefonico. Successivamente saranno organizzati dei colloqui per valutare vari aspetti: tecnici, gestionali, motivazionali e contrattuali.

Le domande dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso il form di candidatura contenuto in ciascuna offerta di lavoro. Per accedervi i soggetti interessati non dovranno fare altro che aprire l'annuncio di proprio interesse e cliccare sul pulsante verde recante la scritta "candidati ora".

A questo punto bisognerà inserire i dati richiesti.

Entrambi gli annunci in oggetto sono reperibili nella sezione "lavora con noi" del sito di Intesa Sanpaolo e non è presente una scadenza per l'invio della domanda.