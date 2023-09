Credem Banca sta proseguendo il proprio recruiting nell' ambito del "Progetto Giovani". Si tratta di un programma attraverso il quale il gruppo mira ad avviare professionalmente i giovani interessati a intraprendere una carriera nel settore bancario.

I giovani selezionati per partecipare a questo progetto potranno ricoprire vari ruoli, tra cui quello di operatore di sportello, posizione disponibile in tutto il territorio italiano.

Assunzioni di sportellisti in tutte le filiali d'Italia

In Credem è aperta la ricerca di operatori di sportello in tutte le sedi italiane.

Coloro che saranno chiamati a ricoprire questo ruolo, dovranno svolgere mansioni di front end e curare a stretto contatto i rapporti con la clientela; essi, inoltre, dovranno rapportarsi con i colleghi e con i responsabili sia dell'ufficio di appartenenza, sia delle altre filiali e partecipare a programmi di formazione.

L'iniziativa è rivolta verso giovani candidati in possesso del diploma anche senza esperienza pregresse in questo settore, ma anche verso neolaureati, masterizzandi o adulti professionisti.

Caratteristiche contrattuali

Coloro che saranno selezionati per ricoprire questo ruolo verranno introdotti in azienda con un contratto a tempo determinato: il contratto avrà la durata di un anno, ma è funzionale alla stabilizzazione.

Come specificato nell'annuncio, reperibile dal sito di Credem, l'inquadramento di partenza sarà quello previsto dal contratto collettivo nazionale del credito, area professionale 3, livello 1 che prevede uno stipendio di circa 2.405,97 euro.

A questo, andranno aggiunti alcuni benefit che saranno forniti dalla banca, tra cui la possibilità di lavorare in modalità di lavoro agile, assicurazione sanitaria, telefono aziendale, buoni pasto e una formazione costante.

Modalità di candidatura: domande online

Le domande dovranno essere trasmesse per via esclusivamente telematica attraverso il sito web di banca Credem: una volta raggiunta la sezione dedicata alle posizioni aperte, bisognerà cliccare su Progetto Giovani e seguire le indicazioni per l'inserimento dei propri dati. Il form per l'invio delle domande risulta attualmente attivo e non è segnato un termine di scadenza per l'invio delle domande di partecipazione.

Il percorso di selezione, come descritto nell'offerta di lavoro, inizierà con un colloquio individuale: in caso di superamento di quest'ultimo, il candidato sarà coinvolto in un successivo colloquio di gruppo.

Al termine della selezione, ai giovani individuati sarà suggerito il percorso professionale che maggiormente rispecchia le loro attitudini.