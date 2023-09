È stato rinnovato sul sito web di poste italiane l’annuncio di lavoro funzionale alle selezioni di nuovi impiegati da inserire in azienda nella posizione di operatori di sportello.

Un requisito fondamentale, in questo caso, è che i candidati appartengano alle categorie protette, ai sensi dell’articolo 1, legge 68 del 1999. Le domande potranno essere trasmesse, come di consueto, attraverso il sito web della società, cliccando sull’annuncio relativo alla posizione in oggetto.

Le nuove assunzioni riguardano le regioni di: Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.

Di cosa si occupano gli sportellisti

Coloro che saranno chiamati a ricoprire la posizione di operatori di sportello, dovranno occuparsi principalmente di promuovere e vendere i servizi offerti da poste italiane ed offrire agli utenti le informazioni necessarie con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fidelizzazione con il cliente.

Inoltre, gli operatori di sportello potranno essere chiamati ad eseguire anche operazioni operative oppure di carattere amministrativo, nel rispetto delle disposizioni aziendali.

Chi sono gli appartenenti alle categorie protette

Come già previamente anticipato, un requisito fondamentale per poter concordare l’assegnazione di uno dei posti disponibili come sportellista negli uffici postali interessati è l’appartenenza alle categorie protette, ai sensi della legge 68 del 1999.

Nell’annuncio di lavoro, che i candidati interessati sono invitati caldamente a consultare, è infatti chiaramente specificato che uno dei requisiti necessari per poter inviare la propria domanda è rappresentato dall’iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie protette, con un di invalidità superiore al 45% oppure del 33% nel caso di invalidità accertata dall’Inail.

Un altro requisito richiesto è, invece, rappresentato dal possesso del diploma di scuola superiore sebbene potrà essere valutato come requisito preferenziale l’eventuale possesso del titolo di laurea. Soltanto per gli uffici siti nella provincia di Bolzano sarà richiesto il possesso del patentino di bilinguismo.

Sei di interessati e caratteristiche contrattuali

coloro che verranno selezionati per diventare sportellisti saranno introdotti in azienda con un contratto a tempo determinato: nell’annuncio, tuttavia, non è specificata quale sarà la durata di esso.

Le nuove assunzioni non riguardano l’intero territorio italiano ma soltanto gli uffici postali siti nelle province di: Belluno, Bolzano, Padova, Venezia, Trento, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo, Pordenone, Gorizia, Trieste, Udine, Milano e Cremona.

Come di consueto avviene per le Offerte di lavoro gestite da poste italiane, le domande dovranno essere presentate in via esclusivamente telematica entro il prossimo 25 settembre 2023.