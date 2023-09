Sul sito web di Poste Italiane sono stati pubblicati due annunci di lavoro riguardanti la selezione di nuovo personale. Nello specifico le selezioni in questione riguardano le figure di sportellisti appartenenti alle categorie protette e portalettere.

Le domande dovranno essere presentate per via telematica entro il prossimo 17 settembre.

Selezioni per sportellisti in varie regioni

Poste Italiane ha dato il via alle candidature per il profilo di operatore di sportello.

La ricerca non interessa tutta Italia, bensì soltanto alcune regioni tra cui: Marche, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna.

Per conoscere nel dettaglio le sedi specifiche interessate dalle nuove assunzioni, si consiglia ai candidati interessati di prendere visione dell'annuncio pubblicato sul sito dell’azienda, nella sezione riguardante le offerte di lavoro attive.

Per partecipare alle selezioni è sufficiente il possesso del diploma di maturità, tuttavia si richiede possesso di un requisito fondamentale: l’iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie protette (ai sensi dell’articolo 1, legge 68/99, con un grado di invalidità superiore al 45%).

Coloro che saranno selezionati per ricoprire questa posizione verranno assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato e dovranno occuparsi di effettuare attività di promozione di vendita dei servizi offerti dalla società, occupandosi anche dello svolgimento di operazioni amministrative.

Come specificato anche nell’annuncio, l’assunzione a tempo determinato potrebbe essere convertita a tempo indeterminato.

Candidature per postini in tutta Italia

È invece è aperta in tutta l’Italia la ricerca funzionale al reclutamento di nuovi portalettere. Anche in questo caso come requisito di studio è sufficiente il possesso del diploma, conseguito con un punteggio di almeno 70 su 100, a cui dovranno essere aggiunti il possesso della patente B in corso di validità e del patentino di bilinguismo per uffici postali che rientrano nella provincia di Bolzano.

Come previsto anche per gli sportellisti, i candidati che saranno selezionati per diventare portalettere verranno introdotti in azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente online, utilizzando il form disponibile sul sito di Poste Italiane.

Ciascun interessato non dovrà fare altro che recarsi sul sito web di Poste e selezionare l’annuncio di lavoro di proprio interesse. Il termine per l’invio delle domande di partecipazione è fissato per entrambe le posizioni al prossimo 17 settembre 2023.