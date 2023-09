Anas sta cercando impiegati da assumere all'interno dei suoi uffici. Tra le varie Offerte di lavoro la società appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha aperto le selezioni per selezionare giuristi d'impresa. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato. Le domande di candidatura devono essere inviate in modalità telematica sulla piattaforma ufficiale di Anas.

Offerte di lavoro Anas: aperte le selezioni per la figura di giurista d'impresa, mansioni e requisiti

Il giurista d'impresa è una figura professionale che si occupa di supportare il responsabile legale nella gestione dell’archivio legale, nelle operazioni di consulenza e assistenza agli uffici tecnici.

Inoltre è impegnato nella produzione di atti di causa, pareri legali e nella preparazione di rapporti informativi per i contenziosi assegnati all’avvocatura dello Stato o ai difensori esterni. Per candidarsi a questa selezione è necessario essere in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento (con votazione di 105 su 110) oppure magistrale (con voto di almeno 108). La società richiede anche: abilitazione alla professione con iscrizione all'ordine, esperienza di lavoro quinquennale, conoscenza della procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie e in materia amministrativa e civile, conoscenza dei principali programmi informatici e motori di ricerca.

Assunzioni per giuristi in Anas - gruppo Fs italiane: sede e tipo di contratto

Le assunzioni di Anas per la figura di giurista riguardano la sede di Firenze in Toscana. L'eventuale residenza del candidato in questa regione potrebbe costituire un requisito preferenziale ai fini dell'assunzione.

L'inquadramento professionale è di coordinatore legale mentre la posizione economico organizzativa A1.

Il tipo di contratto previsto è a tempo pieno e indeterminato. La scadenza per candidarsi è fissata al 17 settembre 2023.

Anas: come inviare la domanda di candidatura e visionare tutte le opportunità di lavoro

Attualmente sul sito di Anas sono disponibili anche le selezioni per direttori operativi in tutte le regioni del territorio nazionale, legali per responsabilità d'impresa a Roma (Lazio) e direttori lavori ad Ancona (Marche).

Per visionare tutte queste offerte di lavoro e candidarsi è necessario recarsi sul sito di Anas nella sezione "Lavora con noi" e poi "Ricerche in corso". A questo punto si può scegliere di inviare una candidatura spontanea oppure cliccare su "Cerca posti di lavoro". La domanda di candidatura può essere inoltrata effettuando l'accesso o l'iscrizione al sito.