Nuove offerte di lavoro da Sorgenia, uno dei principali operatori energetici italiani, che sta cercando personale per varie posizioni presso le sue sedi in Italia. In particolare l'azienda cerca risorse da inserire in progetti relativi alle energie rinnovabili, ma anche ingegneri per l'analisi dati, contabili e legali. Sorgenia offre anche l'opportunità di stage o tirocinio per studenti o neolaureati, un'occasione per acquisire esperienza nel settore energetico e sviluppare competenze specifiche.

Di seguito le posizioni aperte in Sorgenia attualmente aperte.

Offerte di lavoro Sorgenia: gli annunci aperti

Sorgenia offre una vasta gamma di opportunità di lavoro in Italia, aperte a candidati a vari livelli di carriera, inclusi giovani talenti senza esperienza. Per i candidati meno esperti Sorgenia offre programmi di tirocinio che consentono di acquisire esperienza sul campo.

Al momento, le posizioni aperte per le assunzioni Sorgenia presso la sede di Milano includono:

Specialista Contabilità Generale: il candidato ideale per questa posizione dovrebbe avere una formazione economica e almeno 3 anni di esperienza in ruoli simili in aziende italiane o multinazionali, preferibilmente nel settore energetico.

il candidato ideale per questa posizione dovrebbe avere una formazione economica e almeno 3 anni di esperienza in ruoli simili in aziende italiane o multinazionali, preferibilmente nel settore energetico. Data Engineer: Sorgenia cerca laureati in discipline STEM o con almeno un anno di esperienza in un ruolo analogo. È richiesta familiarità con Java e/o Scala o Python, e la conoscenza del mondo energetico e di Databricks è un vantaggio.

Sorgenia cerca laureati in discipline STEM o con almeno un anno di esperienza in un ruolo analogo. È richiesta familiarità con Java e/o Scala o Python, e la conoscenza del mondo energetico e di Databricks è un vantaggio. Business Developer - PV Specialist: questa posizione è aperta ai candidati con una laurea specialistica in Ingegneria Industriale e almeno 3 anni di esperienza nel settore solare fotovoltaico utility scale, in quanto le energie rinnovabili sono tra i principali settori operativi in cui Sorgenia assume nuovo personale.

questa posizione è aperta ai candidati con una laurea specialistica in Ingegneria Industriale e almeno 3 anni di esperienza nel settore solare fotovoltaico utility scale, in quanto le energie rinnovabili sono tra i principali settori operativi in cui Sorgenia assume nuovo personale. Wind Energy Specialist: questa posizione è rivolta ai laureati in Ingegneria con almeno cinque anni di esperienza nella modellazione e valutazione della risorsa eolica per progetti eolici utility scale, con disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

questa posizione è rivolta ai laureati in Ingegneria con almeno cinque anni di esperienza nella modellazione e valutazione della risorsa eolica per progetti eolici utility scale, con disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale. Legal Specialist: Sorgenia sta cercando laureati in Giurisprudenza con almeno tre anni di esperienza in ambito civilistico, da inserire nel proprio team di avvocati per attività di consulenza, revisione contratti, gestione controversie, mediazioni e reclami

Sorgenia offre anche opportunità di tirocinio presso l'headquarter a Milano, per le posizioni di Regulatory Affairs Analyst, Procurement Analyst e Wind Support Intern.

Iter di selezione per le assunzioni in Sorgenia e come candidarsi

Il processo di selezione in Sorgenia prevede un primo screening dei curriculum, poi i candidati selezionati verranno invitati a partecipare a due colloqui diretti con i manager.

Per chi è interessato a lavorare in Sorgenia, il modo più semplice per candidarsi è attraverso la pagina dedicata alle carriere "Sorgenia Lavora con noi" sul sito dell'azienda.

Qui sono presenti tutte le posizioni aperte e la possibilità di compilare il modulo di candidatura online, allegando un curriculum vitae. Inoltre, si può inviare un'auto candidatura in qualsiasi momento, registrando il curriculum nel database aziendale per future selezioni di personale.

I requisiti e le competenze richieste per essere assunti da Sorgenia possono variare a seconda delle posizioni aperte, ma in generale sono apprezzate competenze tecniche, esperienza nel settore energetico, conoscenza delle normative di settore e ottima capacità di lavorare in team. Le competenze tecniche richieste variano in base alla posizione, ma sono solitamente legate al settore energetico e alle competenze specifiche necessarie per ciascun ruolo.