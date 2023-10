Intesa Sanpaolo cerca personale da inserire all'interno dei suoi uffici. Il gruppo bancario aggiorna costantemente il sito ufficiale, inserendo Offerte di lavoro per le sedi in Italia e all'estero. Attualmente ha aperto le posizioni per specialisti in ambito It che possono candidarsi per gli uffici di Torino e Milano. Non è indicata una data di scadenza per inviare la domanda di candidatura online.

Lavoro in banca: selezioni aperte a Milano da Intesa Sanpaolo per functional analyst ambito corporate

Opportunità di lavoro in banca per diplomati e laureati: Intesa Sanpaolo sta cercando candidati da assumere nel ruolo di functional analyst ambito corporate.

Gli aspiranti devono avere competenze in ambito It con esperienza lavorativa di almeno due anni in questo settore. Sono inoltre richiesti: spirito di iniziativa, padronanza della lingua inglese e dei principali programmi informatici, conoscenza del mercato finanziario e dei linguaggi di programmazione, propensione alla risoluzione dei problemi e ai lavori di gruppo, capacità di analisi e relazionali. Come titolo di studio, invece, è necessario aver conseguito una laurea o un diploma a indirizzo informatico oppure economico. La sede del lavoro è Milano.

Intesa Sanpaolo cerca specialisti nel mondo dell'antiriciclaggio, mansioni e requisiti per candidarsi

Tra le tante posizioni aperte sul sito ufficiale di Intesa Sanpaolo vi è quella indirizzata all'assunzione di functional analyst sistemi antifinancial crimes.

Questo ruolo professionale si occupa, tra le varie mansioni, di analizzare soluzioni innovative a supporto dei processi di antiriciclaggio e garantire la correttezza funzionale dei processi e delle soluzioni It aziendali. I candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola superiore oppure una laurea a indirizzo informatico-scientifico, avere esperienza di almeno quattro anni in progetti It con le relative competenze acquisite.

Altri requisiti sono: conoscenza della lingua inglese e dei programmi informatici, dimestichezza con sistema informativo di Intesa Sanpaolo, competenze in riferimento alle normative di conformità e antiriciclaggio.

Come inviare la domanda per partecipare alle selezioni

Per visionare tutte le offerte di lavoro di Intesa Sanpaolo occorre visitare la pagina dedicati alle carriere del suo sito ufficiale.

Il gruppo bancario offre opportunità per giovani, neolaureati oppure per le categorie protette e personale con esperienza. Al fine di inviare correttamente la candidatura bisogna selezionare la posizione a cui si è interessati e cliccare su "Candidati ora".