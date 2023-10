Poste Italiane ha recentemente pubblicato due annunci di lavoro con i quali si mira selezionare nuovo personale: nello specifico le procedure in questione interessano principalmente i profili di portalettere e addetti allo smistamento. In entrambi gli annunci di lavoro, reperibili sul sito web di Poste nella sezione relativa alle selezioni in corso, si specifica che non è richiesta alcuna competenza specifica.

Assunzioni in corso per portalettere: scadenza domande 13 ottobre

Coloro che vogliono concorrere all’assegnazione di uno dei posti disponibili come portalettere, dovranno inviare la propria domanda di partecipazione entro il prossimo 13 ottobre 2023, attraverso il form appositamente predisposto sul sito della società.

Per diventare postino non sono richiesti particolari requisiti, ma sarà sufficiente il possesso del diploma di scuola superiore, conseguito con un punteggio di almeno 70 su 100 e la patente necessaria per la guida del mezzo aziendale.

Le assunzioni di nuovi portalettere coinvolgeranno le province che si trovano nelle regioni di: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna.

Assunzione nel settore logistico: si cercano addetti allo smistamento

Gli addetti allo smistamento sono coloro che si occupano del carico e dello scarico delle merci e della posta, nonché dei loro spostamenti. Coloro che saranno assunti per ricoprire questo ruolo, inoltre, potranno essere chiamati anche per svolgere mansioni di natura amministrativa sempre legate alle attività dei magazzini.

Analogamente a quanto avviene per la posizione precedentemente descritta, anche in questo caso non sono richiesti requisiti specifici o esperienze di lavoro pregresse in questo settore, ma sarà sufficiente che ciascun candidato dia la propria disponibilità ad effettuare anche turni notturni.

Per il profilo di addetto allo smistamento, le province che verranno coinvolte nelle nuove assunzioni a riguardano le province di: Ancona, Bologna, Firenze, Pisa, Napoli, Bari, Lamezia Terme, Padova, Verona, Venezia, Genova, Novara, Brescia, Milano Borromeo, Milano Roserio, Roma Via Affile, Fiumicino, Cagliari.

I candidati interessati potranno inviare la propria domanda di partecipazione entro il prossimo 20 ottobre.

Caratteristiche contrattuali

Sia che si venga assunti come addetti allo smistamento, sia che si venga assunti come portalettere, i candidati selezionati verranno introdotti nell’azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui durata sarà valutata tenendo conto delle specifiche esigenze aziendali legate a quella determinata area geografica.

A questo proposito, si specifica che nella domanda di partecipazione alle selezioni, ciascun partecipante potrà esprimere una sola preferenza geografica.

Modalità di invio delle richieste

I candidati interessati dovranno trasmettere la propria domanda in modalità esclusivamente online. P

er farlo dovranno recarsi nella sezione recruiting del sito web dell’azienda, selezionare l’annuncio di lavoro di proprio interesse e, qualora si fosse in possesso dei requisiti richiesti, cliccare sul pulsante azzurro posto nella parte bassa dell’annuncio procedendo, in questo modo, all’inserimento dei propri dati.