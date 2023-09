Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo sta cercando figure junior da inserire all'interno delle proprie filiali per intraprendere diversi percorsi di formazione e professionali. Per alcune delle posizioni aperte non è richiesta necessariamente una esperienza pregressa nel medesimo ruolo. Per altre, invece, è richiesta una breve esperienza in settori afferenti. La domanda di candidatura potrà essere inoltrata in modalità telematica, seguendo le indicazioni riportate al termine di questo articolo.

Le offerte di lavoro aperte in intesa Sanpaolo

Le posizioni lavorative aperte da Intesa Sanpaolo sono le seguenti:

Analista quantitativo junior, presso le filiali di Milano e Torino. Le risorse dovranno possedere una laurea magistrale in discipline economico, quantitative o finanziarie, ma non è necessario possedere una esperienza pregressa nel medesimo ruolo. I candidati dovranno avere una pregressa conoscenza di elementi di statistica e si occuperanno di formulare proposte in tema di facoltà di concessione e cessione del credito;

presso le filiali di Milano e Torino. Le risorse dovranno possedere una laurea magistrale in discipline economico, quantitative o finanziarie, ma non è necessario possedere una esperienza pregressa nel medesimo ruolo. I candidati dovranno avere una pregressa conoscenza di elementi di statistica e si occuperanno di formulare proposte in tema di facoltà di concessione e cessione del credito; Ingegnere di scienza dei dati junior , presso le sedi di Torino e Milano. In questo caso i neo assunti dovranno possedere una laurea in ambito ingegneristico, informatico o in materie scientifiche e una esperienza di almeno un anno nel settore;

, presso le sedi di Torino e Milano. In questo caso i neo assunti dovranno possedere una laurea in ambito ingegneristico, informatico o in materie scientifiche e una esperienza di almeno un anno nel settore; Attuario Junior, presso la filiale di Milano. Le risorse si occuperanno di supportare il business attraverso la gestione dei processi di calcolo del portafoglio interfacciandosi con le principali funzioni di business e le reti di vendita. Richiesta una laurea preferibilmente in scienze statistiche, matematica o ingegneria e un’approfondita conoscenza sulla gestione dei processi di calcolo attuariale;

presso la filiale di Milano. Le risorse si occuperanno di supportare il business attraverso la gestione dei processi di calcolo del portafoglio interfacciandosi con le principali funzioni di business e le reti di vendita. Richiesta una laurea preferibilmente in scienze statistiche, matematica o ingegneria e un’approfondita conoscenza sulla gestione dei processi di calcolo attuariale; Junior Software Engineer ambito Canali, presso la sede di Milano. In particolare i neo assunti dovranno avere competenze in ambito tecnologico e si dedicheranno alla progettazione e allo sviluppo dei software applicativi e delle componenti dati a supporto dei sistemi software, migliorandone la qualità nel rispetto delle specifiche funzioni. Richiesta una laurea oppure diploma specialistico all’indirizzo informatico scientifico, una buona padronanza della lingua inglese e una ottima conoscenza degli strumenti del pacchetto Office 365.

Come candidarsi

Per le Offerte di lavoro sopraelencate Intesa Sanpaolo non specifica la tipologia di contratto prevista né la data di scadenza entro la quale i candidati potranno inviare la domanda di candidatura.

Per candidarsi gli utenti dovranno visitare il sito di Intesa Sanpaolo dedicata alle carriere e scegliere l’offerta di lavoro per cui hanno intenzione di candidarsi. Successivamente sarà possibile leggere in maniera dettagliata tutti i requisiti richiesti per il profilo professionale, le mansioni professionali previste e ulteriori dettagli. Infine gli utenti dovranno cliccare sul tasto “candidati ora“, registrarsi al sito per poter accedere all’area privata e inserire tutti i dati richiesti dalla piattaforma