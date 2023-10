Poste Italiane sta cercando personale. Attualmente sul sito ufficiale della società sono aperte numerose selezioni indirizzate sia a personale senza un particolare titolo di studio, sia a diplomati e laureati. Nella selezione per addetti allo smistamento, ad esempio, non è indicata tra i requisiti la necessità di essere in possesso di un diploma o di una laurea, mentre gli aspiranti portalettere devono avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado. I cv vanno mandati entro i prossimi 19 (smistamento) e 20 ottobre (portalettere).

Poste Italiane: offerte di lavoro per addetti allo smistamento, mansioni, requisiti e sedi

Tra le offerte di lavoro aperte da Poste vi è quella indirizzata agli addetti allo smistamento. Si tratta di figure che operano nell'ambito logistico: gestiscono lo smistamento, il trasporto e lo stoccaggio degli articoli, organizzando il magazzino e i vari traffici informativi. Per questa selezione non è richiesto il possesso di un diploma: sul sito ufficiale di Poste, l'unico requisito indicato è la disponibilità a lavorare su turni notturni. Il tipo di contratto offerto è a tempo indeterminato. Le sedi disponibili sono: Napoli, Bari, Lamezia Terme, Padova, Verona, Venezia, Novara, Brescia, Milano Borromeo, Milano Roserio, Roma Via Affile, Fiumicino, Cagliari, Ancona, Bologna, Firenze, Pisa e Genova.

La scadenza per inviare la domanda di candidatura online è fissata al 20 ottobre.

Lavoro per postini in diverse province d'Italia: le domande di candidatura entro il 19 ottobre 2023

Poste apre ciclicamente anche le selezioni per portalettere, i quali si occupano di consegnare le merci ai domicili della clientela mediante il motomezzo aziendale.

Ai candidati è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o, in alternativa, di una laurea. Al fine di guidare il mezzo fornito da Poste, è necessario anche avere una patenti di guida in corso di validità. Il contratto di lavoro è a tempo determinato mentre le sedi disponibili sono: Verbano Cusio Ossola, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Firenze, Arezzo, Pistoia, Lucca e Siena, Venezia, Belluno, Treviso, Gorizia, Trieste, Bolzano, Novara, Biella, Sondrio, Como, Lecco, Lodi, Cremona, Varese, Imperia e Aosta.

Solo coloro che vogliono candidarsi per la provincia di Bolzano è richiesto anche il patentino di bilinguismo (italiano/tedesco).

Le domande di candidatura devono essere inoltrate tramite il sito di Poste Italiane nella sezione "Carriere". In questa pagina sarà possibile visionare tutte le Offerte di lavoro della società oppure inviare una candidatura spontanea. Per proporsi come portalettere la scadenza è fissata al 19 ottobre 2023.