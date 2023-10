Sul sito web di Ferrovie dello Stato italiane, nella sezione dedicata alle posizioni aperte, sono presenti due annunci di lavoro per il reclutamento di nuovo personale: vengono cercati in particolare addetti alla gestione amministrativa e addetti di segreteria appartenenti alle categorie protette.

Per quanto riguarda il primo profilo, le assunzioni interessano la regione Lazio, con particolare riferimento alla città di Roma; nel secondo caso, invece, ad essere interessate sono le sedi di Bari e Reggio Calabria. In entrambi i casi, coloro che saranno selezionati per ricoprire questi ruoli verranno introdotti in azienda con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Selezioni in corso per addetti alla gestione amministrativa

Come già previamente accennato, la ricerca di addetti amministrativi interessa la città di Roma. Per partecipare, si richiede che i candidati siano in possesso di alcuni requisiti, tra cui:

titolo di laurea in materie tecniche o economiche;

conoscenza di Excel e Word;

capacità di analisi, di pianificazione e di organizzazione dell'attività; proattività e orientamento al risultato.

Tra le attività di cui essi dovranno occuparsi, vi sono: predisposizione della contrattualistica, monitoraggio dell'andamento delle attività, raccolta della documentazione e redazione della reportistica, monitoraggio dello stato di avanzamento dei contratti.

Si cercano specialisti di segreteria appartenenti alle categorie protette

Il secondo annuncio di lavoro interessa addetti di segreteria, appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 68 del 1999 per gli uffici di Bari e Reggio Calabria.

Per partecipare alle selezioni in oggetto, oltre all'ovvia appartenenza alle categorie tutelate, è necessario che i candidati possiedano determinate caratteristiche:

diploma superiore o titolo di laurea in qualsiasi disciplina;

esperienza pregressa almeno biennale in ruoli analoghi;

conoscenza dell'inglese;

capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici;

conoscenza del sistema Windows e del pacchetto Office.

Caratteristiche contrattuali e modalità di candidatura

Come già previamente accennato, le figure che saranno selezionate mediante tali procedure saranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Le domande dovranno essere trasmesse per via telematica attraverso il form predisposto sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane, selezionando nell'apposita sezione l'annuncio di proprio interesse.

Le domande per il profilo di addetto alla segreteria dovranno pervenire entro il 27 ottobre 2023, mentre per quello relativo agli amministrativi l'annuncio non riporta una data di scadenza.