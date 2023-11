Poste italiane è alla ricerca di sportellisti e addetti logistici e allo smistamento da assumere con tipologie contrattuali differenti. Per inviare la domanda gli utenti devono possedere determinati requisiti tra cui il diploma. La candidatura deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica.

Le posizioni aperte per sportellisti e impiegati

Sono diverse le Offerte di lavoro che Poste italiane ha aperto per lavori d'ufficio. Innanzitutto Poste italiane sta ricercando operatori di sportello diplomati con ottima conoscenza della lingua cinese.

Tale annuncio scadrà il 15 novembre 2023 e sarà proposto ai neoassunti un contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro full time. Il processo di selezione avverrà online per la sede di Reggio Emilia. Un altro profilo professionale ricercato è quello di impiegato front-end in sedi ubicate in Trentino-Alto Adige. Le risorse selezionate si occuperanno di soddisfare le esigenze dei clienti, proponendo servizi e prodotti e fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo. Per tale posizione, oltre al diploma, è necessario possedere il patentino di bilinguismo. Anche in questo caso sarà proposto un contratto lavorativo a tempo indeterminato. La candidatura potrà essere inoltrata fino al 31 dicembre 2023.

Le offerte di lavoro per addetti alla logistica e allo smistamento e per portalettere

Poste sta anche cercando addetti allo smistamento e addetti alla logistica. I primi si occuperanno dello smistamento, della movimentazione e dello stoccaggio delle merci, amministrando il magazzino e i relativi flussi informativi. Dovranno essere disponibili a lavorare su turni anche notturni.

La scadenza per la domanda di candidatura è fissata al 19 novembre 2023. Gli addetti alla logistica, invece, dovranno possedere un diploma e potranno essere assunti a tempo determinato in sedi ubicate in tutto il centro-nord. Il processo di selezione riguarda anche i portalettere che saranno selezionati in tutta Italia.

Come inviare la domanda di candidatura

Per inviare la domanda di candidatura gli utenti dovranno visitare il sito ufficiale di Poste italiane e selezionare la voce "carriere". Successivamente sarà possibile scegliere se inviare una candidatura spontanea oppure consultare tutte le posizioni lavorative aperte. Una volta controllate le caratteristiche inerenti alle singole offerte di lavoro, basterà cliccare sulla posizione interessata, su "Invia candidatura ora" e inserire tutti i dati richiesti.