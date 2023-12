La catena di negozi di abbigliamento OVS ha avviato una campagna di recruiting mirata all'assunzione di addetti alle vendite, di magazzinieri e di allievi responsabili di negozio per varie sedi aziendali situate sul territorio italiano.

Tra i requisiti richiesti dall'azienda non è previsto il possesso di un particolare titolo di studio, inoltre le candidature online non hanno delle date di scadenza esplicite.

OVS: gli addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite che verranno assunti da OVS si occuperanno di presentare ai clienti le collezioni di abbigliamento e assortire il negozio in base alle linee guida fornite dall'azienda.

Per partecipare alla selezione occorre il possesso di esperienza precedente nei reparti vendita, mentre non è necessario possedere un particolare titolo di studio. Saranno preferiti i candidati creativi e appassionati di moda.

Il personale scelto verrà inserito nelle sedi di Brunico, Arese, Carmagnola, Belluno, Bolzano, Verona Corti Venete, Cittadella. Per i negozi di Marcon, Silea, Trieste, Udine e Padova vengono cercati degli addetti alle vendite che siano iscritti al collocamento mirato.

La ricerca di magazzinieri

I magazzinieri che verranno assunti da OVS si occuperanno di scaricare la merce, organizzarla in modo da agevolare l'allestimento dei negozi, rifornire il magazzino in armonia con il settore vendite e occuparsi della pulizia dell'area di stoccaggio.

Per candidarsi non sono richiesti particolari requisiti, ma è importante avere esperienza pregressa nel ruolo, passione per il settore dell'abbigliamento e dimestichezza con i programmi informatici per la gestione del magazzino.

I nuovi assunti lavoreranno nei negozi di Brunico, Rovereto, Rieti, Brescia, Mestre, San Martino Buonalbergo.

Gli allievi responsabili di negozio

Gli allievi responsabili di negozio che verranno assunti dall'azienda si occuperanno principalmente del bilancio e delle strategie commerciali del negozio assegnato. Inoltre avranno il compito di assicurare un corretto flusso logistico e di curare l'immagine del punto vendita.

Il candidato ideale per questo incarico deve essere flessibile, orientato alla leadership e disponibile alle trasferte di lavoro.

Il soggetto scelto lavorerà inizialmente per un anno in due negozi diversi, in modo da apprendere al meglio le tecniche di gestione dei punti vendita. A tal proposito, i nuovi assunti frequenteranno la OVS Store Management School, all'interno della quale riceveranno un'adeguata formazione sia teorica che pratica.

Tra le sedi di lavoro ci sono Milano, Torino, Bari, Venezia, Firenze e Cagliari.

L'inviare dele domande di lavoro per OVS

Le domande di lavoro per le posizioni lavorative di cui sopra vanno inviate online attraverso la sezione carriere del sito web aziendale. Per accedere a tale sezione occorre digitare prima "OVS lavora con noi" su un motore di ricerca e poi cliccare su "Trova il tuo lavoro con OVS SpA". La pagina che si apre mostrerà direttamente l'elenco completo delle offerte di lavoro, ognuna delle quali contiene il pulsante per avanzare la candidatura.