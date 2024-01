La società di spedizioni Brt ha promosso una selezione volta ad assumere diplomati per lavoro d'ufficio. Infatti sta selezionando impiegati nei seguenti settori: operativo, prese e consegne, ufficio partenze, assistenza clienti e amministrativo. Gli annunci riferibili a ciascuna posizione non riportano date di scadenza entro cui poter inviare online il curriculum.

L'operativo è uno degli impiegati ricercati da Brt

L'impiegato operativo che verrà inserito nello staff di Brt avrà l'incarico di gestire i pacchi nel deposito, di fornire informazioni alla clientela e di emettere i documenti di trasporto.

Non sono richiesti particolari requisiti per candidarsi, se non il possesso di un diploma di scuola superiore e la conoscenza della zona assegnata. È preferibile aver maturato una precedente esperienza in ruoli analoghi.

Quanto al tipo di inquadramento, per alcune sedi l'inserimento in azienda è a tempo pieno, per altre part-time: in ogni caso si lavorerà fino al venerdì e le condizioni retributive sono commisurate al livello di esperienza posseduta.

Le filiali in cui si andrà a lavorare potranno essere Vicenza, Bassano del Grappa, Crespellano, Desenzano del Garda, Imola, Imperia, Campogalliano, Castellammare di Stabia e Segrate.

Lavoro nel settore prese e consegne

L'addetto alle prese e consegne di cui ha necessità Brt avrà la mansione di organizzare il trasporto dei pacchi e i ritiri delle merci presso i clienti.

Le caratteristiche richieste al lavoratore sono il possesso del diploma e la conoscenza approfondita delle zone di spedizione.

Il contratto di lavoro prevede che il candidato debba lavorare fino al venerdì presso le sedi di Bologna Roveri, Landriano, Padova e Origgio (solo in questo caso part-time).

La ricerca per l'ufficio partenze

Per l'ufficio partenze, la risorsa ricercata dall'azienda dovrà inserire i dati relativi alla partenza dei pacchi nell'apposito database utilizzando il programma AS400.

Per questo ruolo sono richiesti il diploma, una buona precisione e velocità nell'utilizzo della tastiera, nonché preferibilmente una precedente esperienza nel campo.

Il lavoro dovrà essere svolto a tempo pieno presso la filiale di Albairate e parziale nella sede di Parma Messaggeria, non si lavora nel fine settimana.

Impiegati per l'assistenza clienti

Gli impiegati per l'assistenza clienti che verranno assunti da Brt si occuperanno di fornire tutte le informazioni necessarie all'utente del servizio fornito dall'azienda e dovranno farlo attraverso il telefono o le email.

Per far parte di questo staff è necessario avere un diploma, capacità analitiche e in via facoltativa esperienza pregressa in questo tipo di mansione.

I dipendenti lavoreranno a tempo pieno fino al venerdì a Bentivoglio, Cazzago San Martino e Sedriano.

Assunzioni per il settore amministrativo

Il dipendente assunto dall'azienda per il settore amministrativo si occuperà di fatturazioni passive, recupero crediti, degli incassi delle ditte di trasporto esterne e delle chiusure di cassa.

Anche in questo caso non ci sono particolari requisiti richiesti al candidato ma soltanto il possesso di un diploma (a indirizzo simile a ragioneria) e facoltativamente di esperienze precedenti nel ruolo.

La risorsa scelta verrà inquadrata attraverso un part-time di cinque ore giornaliere da svolgere fino al venerdì presso la filiale di Genova.

Come inoltrare il curriculum online per Brt

Per inoltrare il curriculum online e candidarsi alle offerte di lavoro descritte bisogna per prima cosa cercare "Brt lavora con noi" su un motore di ricerca e cliccare il link corrispondente al portale delle carriere.

Successivamente un click su "Guarda le selezioni aperte" mostrerà le figure di cui si è parlato, ognuna delle quali contiene il pulsante per procedere alla candidatura.