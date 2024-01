Mentre i precari della Scuola sono alle prese con la compilazione della domanda per partecipare al Concorso docenti che scadrà il 9 gennaio, il MIM, Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha pubblicato un avviso per la costituzione delle Commissioni giudicatrici nel suddetto concorso. Oltre ai commissari, si cercano presidenti e aggregati.

Compenso commissari secondo FLG CGIL

La nota, che riporta in modo chiaro e preciso informazioni relative a tempistiche e descrizione dettagliata della procedura attraverso la quale far pervenire agli USR di riferimento la domanda, non riferisce informazioni in merito al compenso che Docenti e Dirigenti dovrebbero percepire.

L'ultimo riferimento al riconoscimento monetario per commissari del concorso scuola è stato reso noto ad ottobre dal sindacato FLG CGIL a seguito di un incontro avvenuto con il MIM per discutere di una bozza di decreto rimasta tale. In essa, come riferisce il sito della Federazione della Conoscenza CGIL, erano contenuti degli ipotetici compensi, resi noti e contestati dallo stesso Sindacato perché considerati troppo bassi per la mole di lavoro. La bozza prevedeva:

- 1.600,00 euro per i docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria, per i docenti diplomati degli istituti secondari di secondo grado;

- 1.800,00 per i docenti laureati degli istituti secondari di secondo grado, per docenti di istituti secondari di primo grado.

In attesa di delucidazioni da parte del Ministero, docenti e dirigenti dovranno produrre domanda senza alcuna certezza sul compenso spettante.

Concorso scuola commissari modalità invio domanda

Per compilare l’istanza e potere inserire i titoli richiesti, è necessario collegarsi al Portale Unico, l’accesso è consentito mediante credenziali del Sistema Pubblico d’Identità Digitale SPID o, in alternativa, con la carta d’Identità Elettronica.

Anche se negli ultimi mesi IOL, piattaforma Istanze On Line, è stata sostituita dal Portale Univo, rimane comunque necessaria l’abilitazione al servizio, senza la medesima non si potrà procedere all’inoltro. Una volta effettuato l’accesso, la piattaforma chiederà la conferma dei dati anagrafici, la regione presso la quale ci si candida, il ruolo che si intende ricoprire tra Presidente, commissario, componente aggregato di Lingua inglese.

Inoltre, l’istanza deve contenere informazioni relative allo stato di servizio o di quiescenza e la mancanza delle condizioni ostative come specificato in Nota. Le commissioni giudicatrici dovranno essere nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti Uffici Scolastici Regionali (USR).

Commissari e presidenti concorso scuola requisiti

La nota del MIM 78978, che riporta la data del 22 dicembre e apre i termini di presentazione dell’istanza a partire dal 28 dello stesso mese, dà tempo fino al 26 gennaio per l'invio della stessa. Per quanto riguarda, invece, i requisiti per l’accesso ai ruoli di commissari e presidenti del concorso scuola per docenti, sempre secondo Nota MIM, fanno riferimento agli articoli da 14 a 19 del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, e all’articolo 13 del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575.