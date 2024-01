Ancora pochi giorni dopo di che scadrà il termine di presentazione per la domanda del concorso Scuola. Due i bandi per gli aspiranti docenti, rispettivamente rivolti alla scuola dell’Infanzia e primaria - distinti per posto comune e sostegno - e alla selezione per la scuola secondaria di primo e di secondo grado sempre suddivisa in posti comune e sostegno. L’istanza, da presentare esclusivamente online, va inoltrata entro il 9 gennaio, al momento non sono previste deroghe.

Intanto con una Nota del 04/01/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato l'ultimo chiarimento circa la dichiarazione del titolo di preferenza denominato “lodevole servizio”.

Il MIM ha chiarito che quest'ultimo non si riferisce al servizio prestato senza demerito bensì a quello riconosciuto come "lodevole", riferito dunque alla qualità dello stesso con apposita dichiarazione del Dirigente scolastico.

Modalità invio domanda concorso scuola

Come da D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023 i candidati possono presentare istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica. Il portale unico attraverso il quale si potrà inoltrare la domanda è il sito www.inpa.gov.it, l’accesso è consentito mediante credenziali del Sistema Pubblico d’Identità Digitale SPID o, in alternativa, con la carta d’Identità Elettronica.

In entrambi i casi è necessaria l’abilitazione al servizio IOL.

Una volta compilata la domanda, con la dichiarazione dei titoli posseduti, prima di procedere all’invio, si dovrà allegare copia del bollettino pagato, l’importo è di dieci euro a procedura.

Requisiti Concorso scuola

Si può concorrere per una sola regione e per una sola classe di concorso, distinguendo per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per il sostegno.

Si ricorda che è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dalla procedura entro la data del 9 gennaio.

Per candidarsi al Concorso scuola 2023 per 30.216 unità a cui si sono aggiunti 14.338 posti, i requisiti per i posti comune nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sono i seguenti:

Laurea specifica più abilitazione

Tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno uno specifico.

Laurea più 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre.

Per gli ITP i requisiti sono:

Laurea triennale più qualifica

Diploma per la classe specifica

Per i posti di sostegno è necessario avere conseguito il titolo di specializzazione nel grado specifico.

Sono altresì ammessi con riserva coloro i quali, in possesso di abilitazione conseguita all'estero, abbiano già fatto richiesta di riconoscimento di equipollenza del titolo.

Le prove del concorso

Come previsto dal bando, la procedura prevede due prove, una scritta e una orale. La prova scritta computer-based è formulata sui programmi contenuti al punto 10 del Decreto Ministeriale, nello specifico Allegato A, e consta di 50 quesiti a risposta multipla da svolgere in cento minuti. Per la prova orale ogni candidato avrà a disposizione 45 minuti per esporre una lezione simulata su una traccia scelta ventiquattro ore prima rispetto al calendario. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procederà alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e per tipologia di posto.

Oltre alla procedura di selezione per docenti, a gennaio scadono anche le procedure per il concorso indirizzato ai dirigenti scolastici.