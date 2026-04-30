Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito i morti sul lavoro un «tributo inaccettabile», intervenendo il 30 aprile 2026 a Pontedera in occasione della Festa del Lavoro. In questa sede, il Capo dello Stato ha ribadito con forza che la sicurezza sul lavoro rappresenta «un impegno che non consente rinunce o distinguo».

Nel suo intervento, Mattarella ha descritto la situazione come una «piaga che non accenna a sanarsi», evidenziando l'urgenza di una visione strategica. Ha sottolineato come l'Europa registri un deficit competitivo in termini di produttività e capacità di innovazione, rendendo indispensabile l'eliminazione delle barriere che ostacolano una piena unione dei mercati interni.

Il Presidente ha inoltre enfatizzato la necessità di orientare gli investimenti verso i settori più strategici e con il maggiore potenziale di crescita.

Occupazione femminile e divario di genere

Il Presidente Mattarella ha poi posto l'accento sui progressi significativi nell'occupazione femminile in Italia, definendoli un primato. Tuttavia, ha avvertito che «resta consistente il gap da colmare rispetto alla media europea», richiamando l'attenzione sulle persistenti disparità. Queste si manifestano non solo nei tassi di occupazione, ma anche nelle retribuzioni e nelle opportunità di carriera, evidenziando come il divario di genere richieda «un complesso di interventi e attenzioni» per essere superato.

Dati e persistenza degli infortuni sul lavoro

I dati relativi alla sicurezza sul lavoro rivelano una situazione complessa. Nel 2025, si sono registrati 792 morti sul lavoro, un dato in calo rispetto all'anno precedente. Tuttavia, le denunce di infortunio in occasione di lavoro hanno mostrato un leggero aumento, passando da 414.853 a 416.900 (+0,5%). Ancora più significativa è la crescita delle denunce per infortuni in itinere, che sono aumentate del 3,2%, da 96.835 a 99.939.

Queste statistiche confermano la persistenza del problema evidenziato dal Presidente Mattarella. Nonostante una seppur lieve diminuzione delle vittime, gli infortuni sul lavoro continuano a rappresentare un fenomeno di grande rilevanza, con un aumento complessivo delle denunce e una crescita particolarmente marcata per gli incidenti che avvengono durante il tragitto casa-lavoro.