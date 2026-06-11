Un'importante intesa è stata raggiunta tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, culminata nella firma di un protocollo che sancisce la nascita di un innovativo polo dedicato a formazione, ricerca e opportunità di lavoro. Questo accordo strategico mira a rafforzare i legami tra il mondo accademico e quello delle professioni economiche, creando nuove prospettive per il futuro. La cerimonia di sigla del protocollo si è svolta l'11 giugno 2026 presso la prestigiosa sede dell'ateneo napoletano, segnando un momento cruciale per l'avvicinamento tra le due realtà.

L'obiettivo primario è quello di intensificare la collaborazione tra il sapere universitario e l'esperienza pratica delle professioni economiche, rispondendo alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Il nuovo polo, frutto di una profonda sinergia tra le due autorevoli istituzioni, si propone di offrire un ventaglio completo di attività formative, promuovere progetti di ricerca all'avanguardia e generare concrete opportunità di inserimento lavorativo. Queste iniziative sono pensate specificamente per studenti e giovani laureati, con l'intento di facilitare il loro ingresso nel mondo professionale. L'iniziativa mira a stimolare un dialogo costruttivo e continuo tra l'università e i professionisti del settore, promuovendo percorsi di crescita personale e professionale e un aggiornamento costante delle competenze.

Il rettore della Federico II, Matteo Lorito, ha evidenziato come "l'accordo rappresenti un passo fondamentale per sostenere l'occupazione qualificata e la valorizzazione dei giovani talenti". Analogamente, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, Vincenzo Moretta, ha dichiarato che "la collaborazione con l'università permette di costruire un ponte solido e duraturo tra la formazione accademica e le dinamiche del mondo del lavoro".

Le finalità e le attività del nuovo polo

Il protocollo d'intesa prevede la realizzazione di un'ampia gamma di iniziative congiunte, progettate per arricchire il percorso formativo e professionale dei partecipanti. Tra queste, spiccano seminari specialistici, workshop interattivi e programmi di stage presso rinomati studi professionali e aziende operanti sul territorio.

Il polo si impegna inoltre a fornire servizi essenziali di orientamento e un supporto mirato all'inserimento lavorativo, rivolgendosi in particolare agli studenti iscritti ai corsi di laurea in ambito economico e gestionale. L'intesa ambisce anche a stimolare e favorire lo sviluppo di progetti di ricerca applicata, garantendo il coinvolgimento diretto e attivo sia di professionisti esperti che di docenti universitari, per un trasferimento di conoscenze bidirezionale e proficuo.

L'impegno storico dell'Università Federico II

L'Università degli Studi di Napoli Federico II si conferma uno dei pilastri dell'istruzione superiore italiana, vantando una storia illustre sin dalla sua fondazione nel 1224.

L'ateneo offre una vasta e diversificata gamma di corsi di laurea e conduce attività di ricerca di eccellenza in numerosi ambiti disciplinari. La sua missione è caratterizzata da una particolare attenzione all'innovazione e al trasferimento di conoscenze, elementi cruciali per il mondo produttivo e per l'evoluzione delle professioni. La Federico II si distingue per la sua consolidata tradizione di collaborazione con enti pubblici e privati, promuovendo costantemente iniziative volte a sostenere l'occupazione giovanile e a contribuire attivamente alla crescita socio-economica del territorio. Questo nuovo accordo si inserisce perfettamente in tale visione, rafforzando ulteriormente il ruolo dell'università come motore di sviluppo e innovazione.