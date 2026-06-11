Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato un’ordinanza che vieta lo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole. Il divieto è valido dalle ore 12.30 alle ore 16, fino al 31 agosto, e riguarda i settori agricolo, florovivaistico, i cantieri edili e attività affini, estendendosi sull’intero territorio regionale.

Il provvedimento è stato adottato congiuntamente all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, all’assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, e all’assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.

Ambito di applicazione e condizioni specifiche

L’ordinanza si applica esclusivamente nei giorni in cui la mappa del rischio, consultabile sul portale Worklimate, segnala un livello di rischio classificato come “alto” per “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12. In tali giornate è quindi vietato lavorare all’aperto nelle fasce orarie indicate.

Restano validi eventuali accordi aziendali che prevedano condizioni migliorative e non siano in contrasto con l’ordinanza. Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori qualora siano impegnati in interventi di pubblica utilità, protezione civile o per la salvaguardia della pubblica incolumità.

In questi casi specifici, è tuttavia necessario adottare misure organizzative e operative idonee a ridurre il rischio di esposizione al caldo.

Contesto normativo e precedenti

La Regione Abruzzo aveva già adottato un’ordinanza analoga lo scorso anno, valida soltanto nei giorni in cui il portale Worklimate segnalava un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa. Il nuovo provvedimento conferma e rinnova tale approccio per la stagione estiva in corso, confermando l’attenzione verso la tutela della salute dei lavoratori.

La mappa del rischio, strumento fondamentale per individuare le giornate a rischio elevato di stress termico per i lavoratori, è costantemente aggiornata e consultabile sul sito Worklimate.