È stato formalizzato il 27 luglio 2026 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) l’accordo per la reindustrializzazione delle vertenze PMC Automotive Melfi e Brose Melfi Automotive. Questa intesa giunge dopo nove mesi di presidio continuo davanti allo stabilimento di Melfi, iniziato il 13 ottobre dello scorso anno. Le consigliere regionali del Movimento Cinque Stelle, Alessia Araneo e Viviana Verri, hanno sottolineato l'importanza di questa persistenza: "L'accordo sulla vertenza Pmc e Brose esiste perché quella tenda non è mai stata smontata, dal 13 ottobre dello scorso anno fino al decimo mese.

Se a Roma si è arrivati a un testo firmato è perché a Melfi, per nove mesi, qualcuno non se n'è andato".

I dettagli dell'intesa e i prossimi passi

L’accordo prevede che i due rami d’azienda saranno rilevati da C. Costruzioni S.r.l., società attiva nei settori delle opere stradali, del movimento terra e delle sistemazioni idrogeologiche. Il ministro Adolfo Urso ha evidenziato come l'intesa salvaguardi circa 150 posti di lavoro e tuteli un patrimonio di competenze industriali essenziale per il futuro del territorio. Il Mimit si è impegnato a monitorare l'attuazione dell'accordo, supportando la riconversione del sito e il riavvio delle attività produttive.

Tempistiche e monitoraggio dell'attuazione

Due passaggi cruciali restano da completare: il perfezionamento di tutti gli atti definitivi, la cui scadenza è fissata entro il 30 settembre, e lo svuotamento del capannone dalle attrezzature ancora di proprietà Stellantis, previsto entro il 31 ottobre, in linea con il cronoprogramma della società subentrante. Il primo incontro di monitoraggio dell’accordo è stato calendarizzato per il 23 novembre 2026. L'intesa si inserisce in un più ampio percorso del Mimit che ha già portato alla firma di 42 accordi e alla riduzione a 43 dei tavoli di crisi nazionale ancora attivi.

Le consigliere Araneo e Verri hanno descritto la vicenda come "una lotta condotta con un ordine, una dignità, ma anche una totale determinazione che oggi trovano un riconoscimento concreto".

L’accordo rappresenta un significativo passo avanti per la reindustrializzazione dell’area e la tutela dei lavoratori coinvolti, evidenziando il ruolo cruciale della mobilitazione e del dialogo tra istituzioni e parti sociali.