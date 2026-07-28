Nelle classi di oggi, sempre più eterogenee, la personalizzazione dell’apprendimento non è più un’opzione, ma una necessità. Studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), livelli diversi di partenza, stili cognitivi differenti: ogni docente si trova ogni giorno a dover gestire una complessità crescente. In questo scenario l’Intelligenza Artificiale può rappresentare un supporto concreto e immediatamente applicabile, per potenziare il lavoro del docente. La scuola inclusiva richiede oggi metodologie sempre più personalizzate e flessibili. L'obiettivo non è "semplificare" i contenuti, ma permettere agli studenti di raggiungere gli stessi traguardi attraverso modalità più accessibili.

Le migliori app e strumenti digitali

1. Microsoft Immersive Reader: per facilitare gli studenti con difficoltà di lettura, quest'app è un valido aito nella lettura ad alta voce del testo; nell'evidenziazione sillabica; spaziatura del testo; modifica della dimensione dei caratteri; cambio dello sfondo; traduzione immediata e dizionario illustrato.

2. LeggiXme

Uno dei software compensativi più utilizzati nelle scuole italiane, che permette di

leggere documenti PDF;

utilizzare sintesi vocali;

evidenziare il testo durante la lettura;

creare mappe e appunti.

3. Balabolka

Software gratuito di sintesi vocale, che consente di

trasformare qualsiasi testo in audio;

esportare file MP3;

ascoltare libri digitali;

modificare velocità e voce.

Molto utile per studenti con dislessia.

4. Google Documenti con Digitazione vocale

La funzione di dettatura permette allo studente di scrivere parlando, risulta molto utile per

disgrafia;

disortografia;

difficoltà motorie.

Riduce l'ansia legata alla produzione scritta.

5. CmapTools

Programma storico per creare mappe concettuali, ha il vantaggio di organizzare le informazioni; di migliorare la memorizzazione; di favorire lo studio autonomo e di rendere visibili i collegamenti tra concetti.

6. MindMeister

Applicazione online per mappe mentali collaborative.

Perfetta per:

brainstorming;

cooperative learning;

flipped classroom;

progettazione interdisciplinare.

7. Canva

Non è soltanto uno strumento grafico.

Può essere utilizzato dagli studenti per:

creare infografiche;

realizzare mappe;

costruire presentazioni;

sintetizzare argomenti

Le tecnologie digitali rappresentano oggi uno dei più importanti strumenti per promuovere una scuola inclusiva, accessibile e orientata al successo formativo di tutti gli studenti.

La loro efficacia dipende però da una progettazione didattica consapevole: nessuna applicazione, da sola, può garantire l'inclusione.

Il vero valore aggiunto nasce dalla capacità del docente di scegliere gli strumenti più adatti ai bisogni dei propri alunni, integrarli nella pratica quotidiana e trasformare la tecnologia in un'opportunità di crescita, partecipazione e autonomia.