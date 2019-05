Da oggi, giovedì 23, sino a domenica 26 maggio il Carroponte ospiterà lo Street food Festival, 4 giorni dedicati ai prodotti della cucina italiana e straniera, in compagnia di tanta buona musica e spettacoli dal vivo. Ingresso gratuito.

Street Food Festival

Il trionfo dei sapori nostrani di ogni angolo d'Italia e le tradizioni che provengono da luoghi lontani (come il Brasile, il Perù, la Grecia e il Giappone) rendono lo Street Food Festival un appuntamento sempre molto gradito e che richiama moltissime persone.

Il cibo di strada sarà preparato su simpatiche e fantasiose cucine itineranti: apecar, camioncini vintage, tanti saranno i banchetti caratteristici.

Un lungo fine settimana da passare all'aria aperta, un'ottima occasione per assaporare la pizza, la pasta, il pollo e le patatine, la farinata toscana, le specialità calabresi e quelle pugliesi, gli arrosticini abruzzesi, i cannoli siciliani, la focaccia umbra, le gustose piadine romagnole, il gelato artigianale e tanto altro ancora.

Ce n'è per tutti i gusti.

La sfiziosa kermesse avrà i seguenti orari: giovedì e venerdì aprirà i battenti alle ore 18.00 e resterà fruibile sino a mezzanotte, sabato e domenica invece oltre alla cena sarà possibile anche pranzare, ingresso a partire dalle 11.30 sino alla 24.00. Ogni sera musica dal vivo, dagli anni Ottanta sino alle canzoni dei giorni nostri.

Carroponte

Vicino alla fermata Bignami della metropolitana Lilla, appena superato il Centro Sarca, il Carroponte si trova a Sesto San Giovanni, in via Luigi Granelli 1.

Sul confine con Milano, è raggiungibile anche dalla Linea Rossa della metropolitana milanese, fermata Sesto Rondò.

Lo spazio dove sorge il Carroponte era un tempo occupato dagli stabilimenti della Breda dedicati all'attività siderurgica. Oggi ospita spettacoli, mostre, eventi e concerti. Domenica 2 giugno, per esempio, "Holi on Tour" farà tappa al Carroponte, un format che prevede festa, musica e tanti colori lanciati direttamente dal palco a più riprese.

Radio Italia Live

Restando sul tema musica, per chi non perde mai la voglia di stare in compagnia e di divertirsi, vi annunciamo l'arrivo a Milano di un altro evento gratuito da non perdere: lunedì 27 maggio in Piazza Duomo ci sarà l'attesissimo concerto Radio Italia Live 2019, condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

La musica inizierà alle 19.00 e si alterneranno sul palco numerosi big che regaleranno le canzoni più belle, quelle che hanno scalato le classifiche radiofoniche e che tutti hanno ascoltato: ci sarà Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Gué Pecheno, si esibirà Ligabue, Marco Mengoni, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Tiromancino, canterà il giovanissimo Ultimo e infine la star Sting.