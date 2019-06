Marco Carta è stato arrestato per furto aggravato ieri sera a Milano. Il popolare cantante sardo, noto soprattutto per le sue partecipazioni al programma 'Amici di Maria De Filippi' e al Festival di Sanremo, è stato fermato dalle forze dell'ordine presso la Rinascente di Piazza del Duomo, assieme ad una donna di 53 anni, della quale al momento non è dato sapere il nome.

Il cantante stava provando a lasciare il popolarissimo grande magazzino del capoluogo lombardo portando con sé ben sei magliette, di alta fascia di prezzo, a cui aveva tolto il meccanismo anti-taccheggio.

Il valore complessivo delle t-shirt, stando a quanto dichiarato dalle numerose testate giornalistiche che questa mattina hanno diffuso la notizia, ammonterebbe a circa 1200 euro.

Carta non aveva però fatto i conti con un ulteriore meccanismo anti furto presente sui capi, ovvero una placchetta flessibile, che ha fatto scattare l'allarme nel momento in cui il cantante ha provato a varcare l'uscita della Rinascente.

L'arresto del cantante in Piazza del Duomo

Carta è stato quindi rapidamente tratto in arresto dalle forze di Polizia presenti nell'area.

Dopo i dovuti accertamenti sono stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

Al momento l'interprete e la donna che era in sua compagnia sono accusati di furto aggravato, un capo d'imputazione abbastanza grave che potrebbe comportare conseguenze legali non poco significative, nonché invalidanti per l'attività artistica dell'ex vincitore di 'Amici di Maria De Filippi'.

La reazione incredula del web

La notizia, come ampiamente prevedibile, è diventata rapidamente virale online, sui motori di ricerca, ma anche e soprattutto sui social network, dove tantissimi utenti stanno commentando l'evento, spesso manifestando giudizi a dir poco severi.

Sconvolti invece i tanti affezionati seguaci del cantante 34enne, che poche ore prima lo avevano visto proprio all'interno della Rinascente, dato che Carta aveva diffuso alcune stories tramite la sua popolarissima pagina Instagram, che conta infatti circa 200.000 seguaci, in continua e costante crescita.

Un'incredulità ampiamente diffusa, che sta portando molti seguaci dell'artista a pensare che la notizia sia una fake news. Purtroppo per il cantante, e per i suoi numerosissimi supporter, non è così.

Una carriera ricca di successi

Marco Carta è nato a Cagliari il 21 maggio del 1985, ed è attivo musicalmente dal 2008, anno in cui si è aggiudicato il primo posto nel reality show 'Amici di Maria De Filippi', conquistando il giovane pubblico della trasmissione con le sue innate doti vocali. Un successo confermato poi l'anno seguente, con la vittoria al Festival di Sanremo con il brano 'La forza mia'.