In questo periodo di emergenza sanitaria, con tutti i locali della movida milanese chiusi per via del decreto Conte anti coronavirus [VIDEO], numerosi giovani meneghini hanno deciso di non voler rinunciare ai consueti momenti offerti dalla socialità quotidiana. Come? Organizzando feste, aperitivi e serate online per sentire più vicini i propri amici anche se lontani (tutti ovviamente collegati singolarmente, ciascuno nella solitudine imposta dal decreto). In un periodo di crisi e smarrimento come quello attuale è importante non perdere mai la voglia di vivere usando tutte le finestre che la vita offre.

I milanesi non rinunciano allo Spritz

I milanesi amanti della movida non rinunciano così al loro consueto aperitivo, un evento che ai tempi del Coronavirus si è dovuto adeguare diventando virtuale: il vero milanese si sa non rinuncia al suo Spritz anche se è davanti ad un pc, è un modo per combattere l’isolamento dovuto all’emergenza sanitaria ma soprattutto per non perdere i contatti umani e non lasciar cadere l’abitudine dell'ape (rigorosamente abbreviato) con gli amici. Anche le cene virtuali sono molto gettonate: condividere la propria tavola rimane uno dei gesti più intimi che si possa fare, anche se soltanto virtualmente.

House party, WhatsApp e Zoom Cloud Meeting: le app vengono in aiuto degli utenti

Il party in casa in solitaria rappresenta dunque la modalità di 'far festa' più comune del momento: il cibo è rigorosamente finger foods, con un bel bicchiere di rosso magari per accompagnamento. Anche la tecnologia viene incontro alle esigenze di un tempo così delicato: con app come House party e Meeting Zoom ad esempio, è possibile rimanere connessi anche contemporaneamente in 10, perchè in certi momenti, soprattutto quello attuale, non si è mai in troppi.

Collegata a Facebook, House Party consente di dare il via a sessioni closed od open di video conference insieme ai propri contatti o in generale a chi è live. L'app permette anche di far giochi di ruolo oltre che quiz e party virtuali. Zoom Cloud Meeting è ancora più funzionale: integrata con i vari social network: consente di messaggiarsi, condividere intere schermate, aprire chat e se necessario inviarsi documenti e file.

Come per molte app ne esiste anche una versione premium che consente fino a 100 partecipanti in contemporanea.

Da non dimenticare infine WhatsApp, la più semplice di tutte: il massimo è di 4 utenti, inutile ricordare che possono accedere soltanto contatti presenti nella rubrica telefonica. Tutto questo però per poco (si spera): l'interesse di tutti è quella di tornare alla normalità il più presto possibile. Aperitivi e cene saranno ancora più dolci se consumati di nuovo in compagnia.