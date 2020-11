Un anziano nella mattinata di ieri 9 novembre è stato sorpreso a rubare il pane in un supermercato sito in corso Lodi a Milano. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale l'uomo è stato colto sul fatto anche dagli addetti alla sicurezza del market, per cui la security ha provveduto subito ad avvisare il direttore, che si è precipitato sul posto. A raccontare la vicenda sui social è stata una donna che ha assistito alla scena. Preso atto probabilmente della difficile situazione economica in cui versava l'autore del "furto", il direttore, di sua iniziativa, ha deciso di non denunciare l'uomo pagandogli l'intera spesa.

Il direttore : 'Se hai fame la prossima volta vieni da me'

La cliente che ha assistito all'episodio ha raccontato ulteriori dettagli sull'accaduto. Il direttore, dopo aver pagato di tasca propria la spesa al "ladro", ha invitato quest'ultimo a non rubare più la merce dagli scaffali. "Se hai fame, la prossima volta viene da me" - così avrebbe detto il responsabile del supermercato all'anziano. La direzione del negozio di alimentari, che fa parte di una catena nazionale, non ha voluto commentare ulteriormente l'episodio. La notizia di quanto accaduto si è sparsa però in tutta la zona con i cittadini a lodare il comportamento del direttore, il quale è venuto incontro ad una persona in difficoltà durante un particolare periodo storico, fortemente segnato dalla pandemia provocata dal coronavirus: "Per fortuna al mondo esistono ancora i giusti" - così ha scritto un cittadino su Facebook.

Solidarietà nei momenti difficili

"Grande uomo con grande sensibilità. Complimenti" - così ha commentato un altro utente sui social network apprezzando il gesto di solidarietà fatto dal direttore del supermercato. Nonostante sia intervenuta la security per bloccare l'uomo non sono state chiamate neanche le forze dell'ordine, in quanto l'anziano avrebbe detto al direttore di aver agito così solo perché spinto dalla fame.

Altri utenti Facebook iscritti ad un gruppo locale hanno ringraziato la signora per aver condiviso l'episodio, dicendo che "di questi tempi abbiamo bisogno di sapere che esistono anche atti di gentilezza e solidarietà". Non è escluso che su quanto accaduto nel market milanese possano conoscersi ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Qualcuno ha invece proposto un'altra iniziativa per poter aiutare la gente in difficoltà, quella di lasciare le "spese sospese", quindi già pagate da altri clienti.