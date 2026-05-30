La seconda edizione di AutoMoto Napoli Expo si terrà dal 4 al 9 giugno presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. L'evento, interamente dedicato al mondo dell'automobile e della moto, vedrà la partecipazione di numerosi espositori. Tra questi, case automobilistiche e aziende del settore presenteranno le ultime novità del mercato e le tendenze emergenti.

Esposizioni, Test Drive e Programma Dettagliato

L'AutoMoto Napoli Expo offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare una vasta gamma di modelli di auto e moto. L'esposizione includerà veicoli di serie, auto sportive e veicoli d'epoca.

Un'attrazione fondamentale saranno i test drive, che permetteranno al pubblico di provare su strada alcuni dei veicoli esposti, vivendo un'esperienza coinvolgente. L'iniziativa si svolgerà negli ampi spazi della Mostra d'Oltremare, una delle principali aree fieristiche della città partenopea, garantendo un ambiente ideale e accessibile.

La Mostra d'Oltremare di Napoli, situata nel quartiere Fuorigrotta, è un punto di riferimento per eventi fieristici. Durante l'Expo, i visitatori potranno accedere agli stand delle aziende partecipanti per consultare informazioni, scoprire offerte e interagire con i rappresentanti del settore. Il programma prevede inoltre presentazioni e attività per approfondire le innovazioni nel settore automotive. L'evento si rivolge sia agli appassionati del settore che a un pubblico più ampio, interessato alle novità del mondo dei motori. Un'occasione imperdibile.